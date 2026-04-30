Nicht nur den fortgeschrittenen medizinischen Entwicklungen ist die Verbesserung der Lebensumstände unheilbar erkrankter Kinder zu verdanken, sondern unter anderem auch ambulanten Pflege- oder Palliativdiensten, die zu den Patienten ins Haus kommen.
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Wer nicht mit seinem Kind betroffen ist oder eine betroffene Familie im persönlichen Umfeld hat, dem mag kaum bewusst sein, dass es viele Kinder gibt, die aufgrund einer schweren Krankheit oder lebensverkürzender Behinderung gepflegt werden müssen. Zunächst ein Leid für die Familien – aber auch ein Geschenk, dass sie doch eine ganze Zeit mit ihren Kindern verbringen können.