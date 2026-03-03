„Tag der Arbeit“ an der Schule Schüler der IGS Selters spenden 4000 Euro an Tierheim Birgit Piehler 03.03.2026, 07:00 Uhr

i Die Schüler der Klasse 6c der IGS Selters überreichen symbolisch das Geld ihrer Spende an das Tierheim Montabaur, das sie selbst am "Tag der Arbeit" erwirtschaftet haben. Birgit Piehler

Die Schüler der IGS Selters waren fleißig und haben mit ihrem Projekt „Tag der Arbeit“ rund 12.000 Euro erwirtschaftet. Davon spendeten sie nach gemeinschaftlichem Beschluss 4000 Euro an das Tierheim Montabaur.

Jedes Jahr veranstaltet die Integrierte Gesamtschule in Selters einen eigenen „Tag der Arbeit“, an dem die Schülerschaft emsig den Ernst des Lebens ausprobieren und sich in verschiedenen Tätigkeiten und Aufgaben einbringen kann. Dies allerdings gegen ein entsprechendes Entgelt vom jeweiligen „Arbeitgeber“, denn der erarbeitete Erlös geht anschließend an wohltätige Organisationen.







