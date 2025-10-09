Westerwälder Literaturtage Schönes zu entdecken, spendet Trost im Alltag 09.10.2025, 17:00 Uhr

i Gabriele von Arnim las im Rahmen der Westerwälder Literaturtage 2025 aus ihrem Buch "Der Trost der Schönheit" Birgit Piehler

„Der Trost der Schönheit – eine Suche“ war Inhalt des Leseabends im Höhr-Grenzhäuser Jugend-Kultur und Bürgerzentrum im Rahmen der Westerwälder Literaturtage. Journalistin und Autorin Gabriele von Arnim reiste aus Berlin in den Westerwald.

Mit Leichtigkeit gelingt der Einstieg in die Lesung von Gabriele von Arnim, obwohl er nachdenklich beginnt. Und sofort ist der Zuhörer – oder Leser – mittendrin im Setting des beschriebenen, grauen Tages, ohne in Trübsal zu versinken. Das Buch der gebürtigen Hamburger Autorin „Der Trost der Schönheit – eine Suche“ war Gegenstand des Leseabends im Höhr-Grenzhäuser Jugend-Kultur und Bürgerzentrum im Rahmen der Westerwälder Literaturtage.







