Schnüffelnase begleitet die Kinder bei der Kräutersuche

An der Schiller-Schule in Höhr-Grenzhausen ist eine der AGs die Hunde-Kräuter-AG. Hier kommt nicht nur Hund Pepe als Begleiter für die Schüler bei der Kräutersuche zum Einsatz, sondern hier lernen sie auch einen aufmerksamen Umgang mit Natur.
Lesezeit 3 Minuten
Wie Kraut und Hund zusammenpassen, das zeigt die Schiller-Schule in Höhr-Grenzhausen mit ihrer Hunde-Kräuter-AG. Und weil ein Hund erwartungsgemäß eine positive Auswirkung auf die Schüler hat, entstand die Idee, den Terrier-Mischling Pepe ebenfalls in den Dienst der Schule zu stellen.