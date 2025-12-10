Kraut und Hund Schnüffelnase begleitet die Kinder bei der Kräutersuche Birgit Piehler 10.12.2025, 13:00 Uhr

i Kräuterfee Diana Kaiser wiederholt, was die Gruppe bei den Vorarbeiten gemacht hatte und was als nächstes mit den in Honig eingelegten Kräutern gemacht wird. Birgit Piehler

An der Schiller-Schule in Höhr-Grenzhausen ist eine der AGs die Hunde-Kräuter-AG. Hier kommt nicht nur Hund Pepe als Begleiter für die Schüler bei der Kräutersuche zum Einsatz, sondern hier lernen sie auch einen aufmerksamen Umgang mit Natur.

Wie Kraut und Hund zusammenpassen, das zeigt die Schiller-Schule in Höhr-Grenzhausen mit ihrer Hunde-Kräuter-AG. Und weil ein Hund erwartungsgemäß eine positive Auswirkung auf die Schüler hat, entstand die Idee, den Terrier-Mischling Pepe ebenfalls in den Dienst der Schule zu stellen.







Artikel teilen

Artikel teilen