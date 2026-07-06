Schafhaltung im Westerwald
Schafwolle – vielseitiges Naturmaterial nur Sondermüll?
Argrarwissenschaftlerin und Landwirtschaftliche Beraterin Hannah Becker hat selbst Schafe.
Argrarwissenschaftlerin und Landwirtschaftliche Beraterin Hannah Becker hat selbst Schafe.
Birgit Piehler

Schafwolle findet heute kaum mehr Verwendung, denn das vielseitige Naturmaterial muss aufwendig nach der Schur weiterverarbeitet werden. Was bedeutet dies für die Schafhalter und welche Möglichkeiten gibt es noch?

Lesezeit 3 Minuten
Schafe bereichern nicht nur das Landschaftsbild. Das wollige Fell der anspruchslosen und friedlichen Grasfresser anzufassen, vermittelt den Gedanken an weiche Wolle und warme Pullover. Doch genau diese Schafwolle mit all ihren vielseitigen Eigenschaften findet kaum mehr Verwendung.
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