Haar-Schafe aus Seck Schafwolle, die sich selbst „entsorgt“ Birgit Piehler 09.07.2026, 21:00 Uhr

i Es kann schon sehr idyllisch anmuten, wenn Schafe in der schönen Westerwälder Landschaft weiden. Sie pflegen mit ihrem Tritt und Fraß gleich auch die Wiesenlandschaft. Birgit Piehler

Schafhaltung hat viele Aspekte vom Hobby bis zur professionellen Haltung für Landschaftspflege und Produkterzeugung. Wie man dem Problem der schwierigen Schafwollverarbeitung begegnen kann, berichtet ein Schafhalter aus Seck.

Hinter der Schafhaltung im Westerwald und anderswo stehen die unterschiedlichsten Motivationen von Schafhaltern von Professionell über traditionell bis privat. Dss sich die Haltung und Nutzung in unserer Kulturlandschaft und unter den Interessen der Gesellschaft geändert hat, bezeugt die nur noch wenig beanspruchte Weiterverwendung der Produkte Schaffell und Wolle – unsere Zeitung berichtete.







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