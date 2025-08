. Im Rettungsdienstbereich Montabaur, bestehend aus den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied sowie dem Rhein-Lahn-Kreis und dem Westerwaldkreis, ist der Einsatz des Telenotarztes im vergangenen Jahr erfolgreich gestartet. Seitdem kann bei Bedarf über die Integrierte Leitstelle (ILS) Montabaur ein Telenotarzt angefordert werden.

Dies bedeutet in der Praxis für die Rettungskräfte, dass sich eine der beiden Telenotarzt-Zentralen an der BG Unfallklinik in Ludwigshafen und dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier mit ihnen in Verbindung setzt und sie per Telefon einschließlich Videoübertragung im Einsatz unterstützt. Zunächst wurde im Oktober die Rettungswache Altenkirchen an das System angebunden, im Februar dieses Jahres waren auch die Rettungswachen im Rhein-Lahn-Kreis und dem Westerwaldkreis sowie jeweils fünf in den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied angeschlossen.

Entscheidung über Krankenhaustransport möglich

Zufrieden über den Gewinn an Möglichkeiten im praktischen Einsatz wirken Florian Klein, Teamleiter ILS, Markus Clausen, Teamleiter Aus- Fort- und Weiterbildung, und Frederic Gielsdorf, Qualitätsmanagementbeauftragter, die im Seminarraum der Leitstelle in Montabaur unserer Zeitung das Vorgehen bei einem Telenotarzteinsatz vorstellen. „Der Telenotarzt ergänzt und entlastet das vorhandene System“, erklärt der Geschäftsführer des DRK Rettungsdienstes Rhein-Lahn-Westerwald, Michael Schneider. Wie und wie einfach das funktioniert, demonstrieren die Verantwortlichen mit einem Informationsvideo, das einen Einsatz simuliert sowie praktisch unmittelbar im Rettungsfahrzeug.

Die Diensthandys der Rettungssanitäter sind mit einer App ausgestattet, über die der Arzt aus der Zentrale aufgeschaltet wird. „Der Telenotarzt kann beispielsweise bei längeren Anfahrtszeiten des Notarztes hinzugeschaltet werden und bietet den Notfallsanitätern bei der Gabe von Medikamenten die Möglichkeit einer ärztlichen Rücksprache und (rechtlichen) Absicherung. Aber auch bei der Einschätzung, ob ein Patient in ein Krankenhaus mitgenommen werden muss oder darauf verzichtet werden kann, bietet der Telenotarzt Unterstützung für den Rettungsdienst“, teilt die Kreisverwaltung mit.

i Freuen sich über einen gelungenen Start des Telenotarztsystems: Von links: Florian Klein (Teamleiter ILS), Markus Clausen (Teamleiter Aus- Fort- und Weiterbildung), Michael Schneider (Geschäftsführer des DRK Rettungsdienstes Rhein-Lahn-Westerwald) und Frederic Gielsdorf (Qualitätsmanagementbeauftragter in Montabaur). Birgit Piehler

Dafür wurden im Vorfeld neue Behandlungsalgorithmen überlegt, erklärt Markus Clausen, denn jetzt könnten mehr Medikamente zum Einsatz gebracht werden, die zu verabreichen den Notfallsanitätern bislang nicht gestattet war. Für den gemeinsamen Einsatz mit einem Telenotarzt wurden umfangreiche Schulungen mit den im Einsatz beteiligten Notfallsanitätern durchgeführt, ergänzt Fortbildungsteamleiter Frederic Gielsdorf.

„Das Telenotarzt-System ist insbesondere in unserem ländlichen Rettungsdienstbereich eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Notarztsystem. Um die Schulungen zügig umsetzen zu können, war und ist vor allem ein Engagement des Rettungsdienstes und des DRK notwendig und besonders hervorzuheben, dass die erforderlichen Schulungen zusätzlich zum laufenden Betrieb auf die Beine gestellt wurden,“ lobten die Landräte Achim Schwickert (Westerwald), Achim Hallerbach (Neuwied), Peter Enders (Altenkirchen) und Jörg Denninghoff (Rhein-Lahn). Jedoch: „In keinem Fall ersetzt der Telenotarzt den Notarzt vor Ort. Dieser wird auch weiterhin uneingeschränkt nach den Kriterien des Notarzteinsatzkataloges durch die Integrierte Leitstelle alarmiert,“ versichern die Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstbereichs Montabaur, Christian Voigt und Stefan Schaefer.

Die Auswertungen für das erste Halbjahr 2025 zeigen, dass bei den rund 130 Einsätzen mit Telenotarztbeteiligung im Rettungsdienstbereich Montabaur in einem Drittel der Fälle kein Transport in ein Krankenhaus erfolgen musste und das Rettungsmittel für folgende Einsätze schneller wieder frei war.

Ein Wunsch der Einsatzkräfte ist die Ausdehnung der Erreichbarkeit der Telenotarztzentralen auf die Nachtstunden, was im Konzept des Ministeriums des Innern und für Sport im Laufe des zweiten Halbjahres 2025 vorgesehen sei , teilt die Pressestelle der Kreisverwaltung mit.

Der Ablauf eines Einsatzes mit dem Telenotarzt

Der Patient wird zunächst über das Hinzuschalten des Arztes über das Mobiltelefon der Sanitäter informiert.

Bei Einverständnis kann ein Medikamentenplan abfotografiert und übermittelt werden. 

Ebenso kann das EKG über die App aufgeschaltet an den Arzt übermittelt werden, der es aus der Leitzentrale begutachten kann.

Über die Handy-Kamera ist Sichtkontakt für Diagnostik möglich, schließlich kann der Medikamentendialog über die App erfolgen.

Der Arzt kann gegebenenfalls die Anmeldung in der Klinik vornehmen, auch die Anfahrt in die Klinik über Video begleiten und unmittelbar das Behandlungsprotokoll übermitteln.

Telenotärzte und -ärztinnen sind besonders gut für ihre Aufgabe ausgebildet. Voraussetzung sind die Ausbildung zum Facharzt der Notfallmedizin, 500 nachgewiesene Einsätze, mindestens zwei Jahre Erfahrung, ergänzend eine 29-stündige Schulung auf das System, um gegebenenfalls Sanitäter bei der Bedienung zu unterstützen. Erforderlich ist zudem eine jährlich zehnstündige Fortbildung.