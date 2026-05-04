Letzte Ruhe neu gestaltet Resümee zu ersten Monaten des neuen Bestattungsgesetzes Birgit Piehler 04.05.2026, 19:00 Uhr

i Eine Urne wird zur Bestattung ins Wasser gelassen. picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Das seit Ende September geltende neue Bestattungsgesetz in RLP zeichnet sich durch seine neuen, offenen Möglichkeiten aus. In einer Diskussionsveranstaltung des Netzwerkes Ophelia wurden positive Aspekte wie auch mögliche Bedenken diskutiert.

Seit September 2025 gilt in Rheinland-Pfalz eines der liberalsten Bestattungsgesetze in Deutschland. Nach dem ersten halben Jahr und einem Resümee hatte das Netzwerk Ophelia zu einer Diskussionsveranstaltung in Höhr-Grenzhausen eingeladen.Michele Meudt vom Netzwerk Ophelia für lebendiges Älterwerden eröffnete die Runde, zu der sich eine Reihe Interessierter im Höhr-Grenzhäuser AWO-Pavillon eingefunden hatte, und übergab an Ministerialdirektorin ...







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