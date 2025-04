Auf der Bundesstraße 414 in Höhe der Eisenkaute kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine der Beteiligten schwere Verletzungen erlitt. Gegen 17.30 fuhren zwei PKW die B414 aus Hof kommend in Fahrtrichtung Kirburg. Wie die Polizei mitteilte, verlangsamte das vordere Fahrzeug seine Fahrt, um einer Radfahrerin, welche aus Richtung Eisenkaute kam, das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen. Die hinter dem PKW fahrende Unfallverursacherin fuhr hierbei aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und erfasste die Radfahrerin, welche im Begriff war, die Fahrbahn zu überqueren.

Dabei erlitt die Radfahrerin schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße für etwa 90 Minuten gesperrt und der Verkehr wurde entsprechend ab- und umgeleitet.