Der Glaube von Patrick aus Selters ist so fest, dass er sich weder von seinem Glauben und dessen praktischer Ausübung, noch von seinem Wunsch, mit seinem Ehemann kirchlich getraut zu werden, hat abbringen lassen. Dabei, so sagt er, habe er eigentlich auch nie wirklich Schwierigkeiten gehabt.

Patrick ist 46 Jahre alt und liebt Kirchenglocken, manchmal lässt er sie beim Spaziergehen vom Handy erschallen, wie andere ihre „Mucke“. Im gemeinsamen Haus von Patrick und seinem Mann hat er einen Raum, den er zur Andacht und zum Gebet nutzt. Sein Ehemann dagegen hat mit Kirche und Glauben gar nicht so viel am Hut. Dennoch lehnt er beides nicht ab und steht hinter dem Glauben seines Partners, zu besonderen Anlässen begleitet er ihn in die Kirche, und auch geheiratet haben sie kirchlich in der evangelischen Kapelle in Grenzau.

Zwei Konfessionen, ein Glaube

Patrick ist dankbar und fühlt sich frei, denn er bewegt sich in beiden christlichen Konfessionen. „Ich bin sehr katholisch“, sagt der Selterser über sich selbst und er möchte auch Katholik bleiben, obwohl er in Grenzau nur zu gerne der ehrenamtlichen Küsteraufgabe nachgeht, da sich hier sehr verbunden fühlt. Mit der Hochzeit habe sich für ihn und seinen Mann ein Traum erfüllt – ein wunderschöner Tag, eine geschmückte Kirche und vor allem, sagt er strahlend: Glockengeläut! Auch der Pfarrer seiner katholischen Gemeinde in Selters stehe hinter dem Paar, doch er hätte es nicht trauen dürfen.

Dass sich seine Kirche auch politisch starkgemacht habe, begrüßt Patrick. Bischof Georg Bätzing schätze er zudem sehr, denn „kein queerer Mitarbeiter muss unter ihm um seinen Job fürchten“, sagt Patrick. Überhaupt sei Bätzing eine sehr nahbare Persönlichkeit und gehe auf die Menschen zu.

Nie auf Ablehnung gestoßen

Patrick ist ein sehr positiver Mensch, er ist seit über 35 Jahren Messdiener und kommt aus einer Pallotti-Gemeinde, berichtet er. So wie er, sagt er, müsse jeder seinen Weg finden, damit er auch später noch in den Spiegel schauen könne. Er habe Krankenpfleger gelernt, wurde von Ordensschwestern ausgebildet. Seit 2008 arbeite er in der Landesblindenschule als Nachtwache.

Seine Kirche habe er immer als guten Arbeitgeber empfunden und auch nie Ablehnung erfahren. Die Kirche gebe ihm in schwierigen Tagen Halt, denn, auch wenn er ein zuversichtlicher Mensch sei, sei das, was die politischen Entwicklungen betreffe, für ihn nicht nachzuvollziehen: wie ausländerfeindlich und homophob sich ein Teil der Gesellschaft entwickle und, dass „wir aus der Geschichte nicht gelernt haben.“

Katholische Kirche noch in der Entwicklung

Was die katholische Kirche betreffe, so finde Patrick, sei sie auf einem guten Weg. „Mit noch viel Potenzial nach oben allerdings“, ergänzt er. Er selbst würde vor allem bezüglich des Einsatzes von Frauen in der Katholischen Kirche auf den Weg bringen, und zwar nicht nur im Zuständigkeitsbereich für Blumen und Altarschmuck. Ein Kirchenaustritt komme nicht nur für ihn selbst nicht infrage, und natürlich braucht die Kirche auch jedes kritische Kirchenmitglied.