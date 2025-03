Die beherzten Kurzvideos, die die Pfarrerinnen Jennifer Breuer und Daniela Börger von der Hoffnungsgemeinde Nahe-Hochwald auf Instagram und Co zum Themenkomplex LGBT*Q gepostet und mit einem „Das ist Ok!“ versehen haben, sind viral gegangen und haben für ambivalente Reaktionen gesorgt – unsere Zeitung berichtete.

Auch Monika Christ, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Höhr-Grenzhausen, musste nach einem Radio-Beitrag unmittelbar negative Reaktionen erfahren, denn in ihrem „Morgengedanken“ im SWR am Valentinstag stellte auch sie Verbindungen zwischen Menschen ungeachtet des Geschlechts über jede Stigmatisierung und plädierte vor allem dafür gemeinsam die Liebe zu feiern, was vor Gott für alle Liebenden gelte. Eine Segnung homosexueller Paare, wie auch die queere Community, seien für sie völlig selbstverständlich, so die Pfarrerin im Gespräch mit unserer Zeitung. Ein schwules und ein lesbisches Paar habe sie auch schon getraut.

Menschen brauchen Zeit, um sich an Sichtweisen zu gewöhnen

Die Evangelische Landeskirche habe sich bereits 2002 zum Thema positioniert und geöffnet, sagt Christ. Bereits in den 70er-Jahren wurde die Auslegung markanter Bibelstellen diskutiert und schließlich neu ausgelegt. Die Kirchen haben in ihrer öffentlichen Darstellung schon immer Gegner und Befürworter bezüglich biblischer Grundthemen und -Werte hervorgebracht. So gebe es auch hier eine Gegenbewegung und Menschen, die modernen Auslegungen nicht folgen möchten. Beide Seiten seien zu akzeptieren, doch es komme auf den Ton an, in dem die Debatte geführt werde, erklärt die Pfarrerin. Einigen Pfarrpersonen und ihrem Standing sei die Umsetzung von Veränderungen zu verdanken.

„Schließlich“, so erklärt Christ, „ist die Bibel ein Buch, das von Menschen geschrieben worden ist, die ihren Glauben niedergeschrieben haben“, der sie glücklich mache. Deshalb sollten ihre Inhalte immer wieder auf ihren Kontext hinterfragt werden, so auch auf den zeitgeschichtlichen. Natürlich werde Partnerschaft in der Bibel positiv bewertet, doch bewerte die Bibel auch jeden Einzelnen als gleichwertig. Dass man nicht schwul sein dürfe, das stehe dort nicht. Sie sei aus vollem Herzen ein Teil dieser Kirche und habe ein aufmerksames Ohr für Menschen, sagt die 50-jährige Pfarrerin. „Deshalb weiß ich auch, dass Menschen unterschiedlich viel Zeit brauchen, um sich an Sichtweisen zu gewöhnen, die sie ein Leben lang anders „gelernt“ haben.

Unter vorgehaltener Hand?

Für Christ ergebe sich der Auftrag aus der Frage: Wo leiden Menschen, unter Bedingungen und Zwängen? Auch deshalb empfinde sie ihre Aufgabe als „mindestens doppelt“: Queere Lebensformen selbstverständlich anzuerkennen, aber ebenso selbstverständlich damit umzugehen, wenn Menschen damit (zunächst) Schwierigkeiten haben. Vermittlung sei hier die Aufgabe oder mindestens Achtung voreinander. Sich eindeutig zu bekennen und gleichzeitig davon auszugehen, dass jeder Mensch einen anderen Weg hat, neue Einsichten zu gewinnen, davon habe Paulus in der Bibel gesprochen. „Letztlich glaube ich, dass das die Stärke des Christentums ist und immer noch sein kann: klare Position und gleichzeitig vermittelndes Miteinander.“

Viele Pfarrerinnen und Pfarrer haben die Zeichen der Zeit angenommen und tragen diese Entwicklung aus ihrem eigenen Selbstverständnis heraus. In einer Zeit, in der sich gesellschaftliche Themen in ihrer Entwicklung überschlagen, sind auch die Kirchen dabei, sich mit Veränderungen von innen heraus neu aufzustellen. Der reformfreudigeren evangelischen Kirche folgte bereits vor einigen Jahren auch die katholische Kirche.

In der katholischen Pfarrei im Kannenbäckerland stehen Pfarrer Xavier Manickathan und Diakon ebenfalls voll hinter ihrem Anliegen, für alle Menschen da zu sein. „Wir wollen mit verschiedenen Angeboten offen für alle Menschen sein und alle mitnehmen“ , sagt Manickathan. Vielfalt solle ermöglichet werden.

„Eigentlich“, so wirft Marco Rocco nachdenklich ein, „ist es hier in unserer Gemeinde gar kein so großes Thema mehr, weil es einfach schon gemacht wird.“ Auch wenn nicht jedermann hinter einer bunten Vielfalt stehe, so wünsche man sich zumindest ein Verständnis für andere Lebensweisen. „Das ist kein Makel oder Sünde, so die beiden aus dem Höhr-Grenzhäuser Pastoralteam. Nicht nur deshalb sei man schon seit dem vergangenen Jahr auf dem Visionsweg, wo unter Mitsprache der Menschen in der Gemeinde, neue offene Wege, die sich die Menschen wünschen, gegangen würden.

i Pfarrer Xavier Manickathan (links im Bild) und Diakon Marko Rocco von der katholischen Kirche St. Peter und Paul im Kannenbäckerland. Birgit Piehler

Die Deutsche Bischofskonferenz habe sich mit den Themen um Homosexualität oder queere Lebensweisen auseinandergesetzt. Seit 2023 sei es möglich, alle Paar zu segnen. In der katholischen Kirche allerdings sei es aufgrund der festgelegten Grundfesten nicht möglich, als gleich geschlechtliches Paar zu heiraten, denn das Ehe-Sakrament gilt für die Verbindung Mann und Frau im Zusammenhang damit, gemeinsam Kinder zu bekommen, erklärt Rocco. Doch schon in den 60er-Jahren habe die katholische Kirche einen Katechismus festgelegt, der ohne Würdigung oder Wertung die Gleichheit der Menschen bekräftigt.

Die Kirche sei da recht engagiert, wenn es um Internationalität und soziale Themen gehe. „Die Fortschrittlichen wurden meistens übersehen“, so Rocco, wenn es in der Öffentlichkeit um das Thema Kirche gehe. Fehltritte und Missbrauch haben ein sehr einseitiges Bild geschaffen, gute Entwicklungen dagegen würden nicht quittiert. Manickathan und Rocco sehen die Segnung queerer Paar als gleichwertig für eine Trauung, wenn man ihr eine entsprechende Bedeutung beimesse und sie so auch zelebriere. Was dagegen die Führung einer Ehe oder Partnerschaft betreffe, da sei die Kirche durchaus konservativ, sagt Marco Rocco mit einem Augenzwinkern. Ihre Kirche sehen Manickathan und Rocco auf einem guten Weg, sie wolle Zuwendung bieten aber auch die Möglichkeit einer lockeren Bindung.

Sozialpädagoge Dominic Pritz ist katholisch und arbeitet für einen evangelischen Arbeitgeber, er ist Netzwerker und betreut, teils als Streetworker, junge Menschen im Kreis Altenkirchen, die für ihre Vielzahl an Problemen ein offenes Ohr und Unterstützung bei ihm erfahren. Er arbeitet im evangelischen Jugendzentrum Kompa in Altenkirchen auch mit Jugendlichen die einen LGBTQ-Hintergrund haben und deren Eltern, und ermutigt sie, so zu leben, wie sie sich wohlfühlen.

Was die Kirchen betreffe, so sagt er, finde er die katholische Kirche manchmal klarer, denn ihre Aussage sei, die LGBTQ-Bewegung mit ihren Facetten zu dulden, solange man es nicht „ an die große Glocke“ hänge. Während die evangelische Kirche sich zwar offiziell dazu bekenne, sich dennoch einer praktischen Umsetzung in einigen Regionen und im Bereich Freikirche widersetze. Das sei regional sehr unterschiedlich. Auch Pritz wünscht sich, der Umgang mit dem Thema wäre selbstverständlicher. Egal, wo jeder diesbezüglich für sich stehe, sei es nicht einfacher, mit einer größeren gegenseitigen Akzeptanz aufeinander zuzugehen?