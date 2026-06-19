Bevor man auf die neue Pumptrack-Anlage in Wirges geht, sollte man zur eigenen und gegenseitigen Sicherheit die Hinweise beachten, auf die hier die Montabaurer VG- und Stadtverwaltung noch einmal hinweist.
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Einen Schreck hat es rundum gegeben, als ausgerechnet am Tag, an dem der neue Pumptrack in Wirges auf dem Freizeitgelände hinter dem Bürgerhaus eröffnet werden sollte, ein 13-jähriger Junge mit seinem Bike stürzte und sich verletzte. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.