Nach Unfall am Eröffnungstag Pumptrack in Wirges darf genutzt werden Birgit Piehler 19.06.2026, 17:00 Uhr

i Hoch hinaus - junge Biker zeigen (hier auf dem Pumptrack in Elgendorf) ihre besten Sprünge. VG Montabaur/Holger Pöritzsch

Bevor man auf die neue Pumptrack-Anlage in Wirges geht, sollte man zur eigenen und gegenseitigen Sicherheit die Hinweise beachten, auf die hier die Montabaurer VG- und Stadtverwaltung noch einmal hinweist.

Einen Schreck hat es rundum gegeben, als ausgerechnet am Tag, an dem der neue Pumptrack in Wirges auf dem Freizeitgelände hinter dem Bürgerhaus eröffnet werden sollte, ein 13-jähriger Junge mit seinem Bike stürzte und sich verletzte. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.







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