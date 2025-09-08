Sich zwischen traditionellem Handwerk in der Region und innovativer Technologie auf dem europäischen und weltweiten Markt zu bewegen ist ein Unterfangen, das dem kleinen Unternehmen Wolbring aus Höhr-Grenzhausen gelungen ist.

Traditionelles Handwerk in der Region zu bedienen und sich gleichzeitig mit Produkten innovativer Technologie auf dem europäischen und weltweiten Markt zu etablieren, ist ein Unterfangen, das dem kleinen Unternehmen Wolbring aus Höhr-Grenzhausen wohl gut gelungen ist.

Das Traditionsunternehmen, das sich 1972 als Vertretung der Degussa in der Kannenbäckerstadt zunächst ein kleines Standbein sicherte, startete mit kaum einer Handvoll Mitarbeitern, um für die heimische Keramik Glasuren herzustellen. 40 Mitarbeiter sind es heute, so berichtet Holger Geisler, geschäftsführender Gesellschafter der Firma. Und seit 25 Jahren entwickelt die Firma Glasuren und Farben für Glas – keramische Farben, die auf Glasflächen aufgeschmolzen werden.

Kommt man auf das Wolbring-Gelände findet man zunächst ein freundliches Geschäft mit etlichen Farbtafeln, Kacheln und Exponaten wie Keramik-Drachen oder Tassen, vor, denn von hier versorgen sich viele Kunden aus der Region mit den Glasuren für ihre Keramikherstellung.

Fassaden in allen Farben

Doch während mehrere große glasveredelnde Betriebe im Bild der Kannenbäckerstadt mit Hohlglas arbeiten (Hohlgläser sind beispielsweise Trinkgläser oder Glaskrüge), hat die Firma Wolbring ihre Expertise in Sachen Flachglas gesucht und entwickelt heute Farben für Glasfassaden und Solarmodule. Hierbei werden die Farben im Siebdruckverfahren für vom Kunden gewünschte Designs aufgebracht und dann bei etwa 700 Grad Celsius aufgebrannt.

Das Ergebnis der Arbeit, das in den Hallen der Firma Wolbing im Höhr-Grenzhäuser Gewerbegebiet hervorgebracht wird, sind vor allem unscheinbar anmutende Pulver, jedoch zeigen sie bei der richtigen Anwendung große Wirkung und zieren deshalb bereits rund 300 Fassaden, darunter die von großen europäischen Instituten und Firmen sowie Headquaters von internationalen Firmen.

Solarmodule wie diese tragen eine Schief. Birgit Piehler Das "Geheimnis" der vielfältigen Solarmodule ist die Schichtung. Ein schwarzes Solarpaneel, auf der eine mit den gewünschten Farben bedruckte Glasplatte befestigt wird. Durch die veränderte Lichtbrechung erscheinen die Farben im Endprodukt intensiver Birgit Piehler 1 / 2

Hierbei sei nicht nur Glasfassaden-Gestaltung mit unterschiedlichen Designs und Farben an Gebäudeflächen, sondern an jeder Art von Glasflächen möglich, erklärt Geisler. Dabei könnten mit dem Design hölzerne oder steinerne Untergründe nachempfunden werden.

Für das neueste Projekt von Wolbring, so berichtet der CEO, habe man sich auf Solarmodule von PV-Anlagen ausgerichtet, die sich einfach an individuelle architektonische Anforderungen anpassen lassen und unabhängig von Form oder Oberfläche der Solarmodule, mit einem Angebot von 1000 verschiedenen Farben, unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für Fassadendesigns bieten.

Doch wie viel der Sonnenlichteinstrahlung wird durch die Farbaufträge verschluckt? Die Frage beantwortet Geisler ganz schnell: Keine Verluste durch die Färbung, denn das System ColorQuant™ ermögliche eine hohe Lichtdurchlässigkeit zur Solarzelle – und somit minimale Effizienzverluste. Dabei würden andererseits bestimmte Wellenlängen gezielt reflektiert, um die Resorption und damit die Erwärmung des Gebäudes zu vermindern, aber die gewünschte Farboptik zu erzeugen.

Wichtiges Gerät für den Farbherstellungsprozess: Die Walze ändern verfahrenstechnisch die Kristallstruktur in den Farbpasten. Birgit Piehler Im Lager gibt es Tausende von "Zutaten" für die Farbrezepturen Birgit Piehler Maschine für den Siebdruck. Hier werden die verflüssigten Farbpulver auf die Glasflächen aufgetragen Birgit Piehler 1 / 3

Die Firma deklariert die Effizienz der so ausgestatteten Solarmodule als Möglichkeit für eine nachhaltige und zukunftsweisende Architektur, denn „da, wo der Strom gebraucht wird, wird er so auch produziert – ohne Verluste durch lange Wege“, sagt der CEO. Zudem habe man hier auch Architekten mit ins Boot geholt, die die Qual der Wahl zwischen 1000 Farbtönen haben, für Flächen bis zu drei mal sechs Metern. Fassaden seien als Flächen umfangreich verfügbar, denn Dachflächen, gerade von Betriebsgebäuden, seien oft mit anderen funktionellen Dingen, wie Technik oder Hubschrauberlandeplätzen besetzt. Schließlich könne man die Module mit dem richtig designten Untergrund wie beispielsweise Schieferplatten deshalb auch gut in Innenstädten, an den Fassaden denkmalgeschützter Häuser einsetzten, ohne den optischen Eindruck zu beeinträchtigen.

„Unser kleiner Laden zeichnet sich dadurch aus, so schließt Geisler, dass wir die Brücke schlagen zur Traditionskeramik und vielen kleinen Kunden, die hier ihre Glasuren und Beratung finden.“

i Hier ist gefärbtes Glas zu sehen, das, wenn es zu feinem Pulvern vermahlen wurde, Bestandteil von Glasuren ist. Birgit Piehler

Der Kern des Arbeitsprozesses

Die Farben für Gläser werden aus anorganischen, keramischen, pulverisierten Grundstoffen hergestellt, die je nach Farbe und Beschaffenheit nach einer festgelegten Rezeptur zusammengestellt und mit einer flüssigen Phase vermengt werden. Es bedarf einiger mechanischer Zwischenschritte, um die richtige kristalline Konsistenz für glatte, matte Farben oder individuelle Untergründe zu erzeugen. Die Farbmasse ist dann bereit, im Siebdruckverfahren auf ihren Untergrund, die Glasplatte, aufgetragen und bei rund 700 Grad Celsius gebrannt zu werden. Sie ist später UV-Stabil, verblasst also durch Licht dauerhaft nicht. Während des Prozesses und abschließend werden in den Laboren der Firma eine Reihe von Qualitätsprüfungen durchgeführt. 45 Sorten Ton und etwa 300 Zubringer, also Rohstoffe, die bezogen werden, stehen dafür in den Lagern von Wolbring zur Verfügung. Rund 7000 Farbaufträge werden hier so pro Jahr hergestellt, deren Muster im etwa 80.000 kleine Glasscheiben umfassenden Archiv lagern. bp