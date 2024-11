Hilfe für junge Menschen Psychosoziales Netzwerk Westerwald verfasst Brandbrief 29.11.2024, 14:00 Uhr

i Viele Jugendliche sind vom Zugang zum Hilfssystem durch schlechte Erreichbarkeit von Angeboten und Therapieorten abgeschnitten. Birgit Piehler

Viele Kinder und Jugendliche im Westerwald leiden unter psychischen oder psychosomatischen Beschwerden – weil nicht ausreichend Hilfe gewährt werden kann, richtet das Psychosoziale Netzwerk Westerwald einen Brandbrief an Regional- und Landespolitik.

Nicht erst seit Corona wird das Leiden vieler Kinder und Jugendlicher in einer Gesellschaft, die sie mit immer höheren Anforderungen konfrontiert, sichtbar – jedes fünfte Kind erkrankt aktuell an einer psychischen Störung, jedes dritte an psychischen oder psychosomatischen Beschwerden und Auffälligkeiten.

