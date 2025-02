Tollitäten im Westerwald Prinzessin Marie und Prinz Markus regieren Herschbach 04.02.2025, 18:00 Uhr

i Marie und Markus Hoffmann bereiten sich als "Prinzessin Marie I." und "Prinz Markus I." auf den Höhepunkt der Karnevalssaison in Herschbach/Uww. vor. Birgit Piehler

Marie und Markus Hoffman sind schon lange aktiv im Herschbacher Karneval und sind für diese Saison die Regenten in der Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Selters. Auf das närrische Amt haben sie sich lange vorbereitet.

Prinz Markus I. hat erst das Herz von Marie und dann die Herzen der Herschbacher gewonnen. Sonst wäre er als „Zugewanderter“ sicher nicht für die Session 2025 in das höchste karnevalistische Amt erhoben und zum Prinzen in Herschbach/Uww. an der Seite seiner Prinzessin Marie I.

