Warum Polizeibeamte manchmal etwas „barsch“ vorzugehen scheinen, wenn sie beispielsweise, wie bei Ludwig Clemens in Wirges eine Hausdurchsuchung vornehmen, erklärt die Pressestelle der Polizei in Koblenz.
Lesezeit 2 Minuten
Warum der Betreiber eines Schumacher- und Schlüsselservice so – nach eigenen Angaben – so resolut während der Durchsuchung seines Geschäfts und seiner Wohnung behandelt wurde, erklärte die Pressestelle der Polizei in Koblenz unserer Zeitung: Es gehe vor allem um den Aspekt der Eigensicherung für die agierenden Beamten.