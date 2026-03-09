Suche nach illegalem Messer Polizeibeamte müssen sich auch selbst schützen Birgit Piehler 09.03.2026, 20:00 Uhr

i Das kleine Geschäft von Ludwig Clemens in der Wirgeser Bahnhofstraße. Birgit Piehler

Warum Polizeibeamte manchmal etwas „barsch“ vorzugehen scheinen, wenn sie beispielsweise, wie bei Ludwig Clemens in Wirges eine Hausdurchsuchung vornehmen, erklärt die Pressestelle der Polizei in Koblenz.

Warum der Betreiber eines Schumacher- und Schlüsselservice so – nach eigenen Angaben – so resolut während der Durchsuchung seines Geschäfts und seiner Wohnung behandelt wurde, erklärte die Pressestelle der Polizei in Koblenz unserer Zeitung: Es gehe vor allem um den Aspekt der Eigensicherung für die agierenden Beamten.







