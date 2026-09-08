Nachlese Tornado in Ötzingen Pferde-Seniorenschaft bekommt wieder Dach über den Kopf Birgit Piehler 08.09.2026, 10:30 Uhr

i Äußerst interessiert an einem Presseauftritt ist dieses alte Eselchen vom Gnadenhof in Ötzingen. Birgit Piehler

Anke Höwer-Görg und Marc Görg führen den kleinen Gnadenhof in Ötzingen in Eigenengagement. Am 19. August hatte der Tornado, der durch den südlichen Westerwald fegte, die Unterstände auf der Pferdeweide zerstört. Ein Spendenaufruf soll helfen.

Seit 17 Jahren betreiben Anke Höwer-Görg und Ihr Mann Marc Görg den kleinen Gnadenhof in Ötzingen - aus inniger Zuneigung zu den Tieren. Dabei bewirtschaften sie den Hof aus komplett eigenem Engagement – mit dem Einsatz ihrer Zeit neben der hauptberuflichen Tätigkeit und auch finanziell.







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