Gute Pflege im Westerwald
Palliativpflege muss keine Einbahnstraße sein
Sinnvolles Beschäftigen mit Handfertigkeiten, die alte Menschen noch gut beherrschen, gibt dem Tagesablauf Struktur.
Bozi Babic

Die Zeiten haben sich geändert: Im Alter werden Menschen nicht mehr einsam in einer steril wirkenden Einrichtung abgestellt, sondern erfahren heute Zuwendung, Aktivität und gute Versorgung. 

Lesezeit 3 Minuten
. Wenn es auf das Ende des Lebens zugeht, sind die verbleibenden Optionen der Lebensgestaltung für viele Menschen beängstigend und behaftet mit Vorstellungen aus Zeiten, in denen sie jung waren und ein Aufenthalt in einer Einrichtung häufig tatsächlich von Isolierung, Klinikcharakter und rein pflegerischer Versorgung geprägt war.

