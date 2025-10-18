Millionen für Vielzweckbau Overberghalle in Siershahn wird generalsaniert 18.10.2025, 13:00 Uhr

i In die Jahre gekommen, in unscheinbarem Grau steht die Overberghalle seit den 70er-Jahren. Birgit Piehler

Als Gemeinschaftsprojekt der VG Wirges und der Gemeinde Siershahn wird die anstehende Generalsanierung der in den 70er-Jahren erbauten Overberghalle geplant. Was in dem 6,5-Millionen-Euro-Projekt drinsteckt.

Als großes Gemeinschaftsprojekt wird die anstehende Generalsanierung der Overberghalle in Siershahn im Mittelpunkt von Schulsport, Veranstaltungen und Vereinssport nun konkret. Die Anfang der 70er-Jahre erbaute, 1975 von der Ortsgemeinde im Zuge der Kommunalreform in Rheinland-Pfalz an die Verbandsgemeinde (VG) Wirges abgegebene Halle ist in die Jahre gekommen.







Artikel teilen

Artikel teilen