Als Gemeinschaftsprojekt der VG Wirges und der Gemeinde Siershahn wird die anstehende Generalsanierung der in den 70er-Jahren erbauten Overberghalle geplant. Was in dem 6,5-Millionen-Euro-Projekt drinsteckt.
Als großes Gemeinschaftsprojekt wird die anstehende Generalsanierung der Overberghalle in Siershahn im Mittelpunkt von Schulsport, Veranstaltungen und Vereinssport nun konkret. Die Anfang der 70er-Jahre erbaute, 1975 von der Ortsgemeinde im Zuge der Kommunalreform in Rheinland-Pfalz an die Verbandsgemeinde (VG) Wirges abgegebene Halle ist in die Jahre gekommen.