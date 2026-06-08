Der Ortsgemeinderat Gackenbach hat der fortgesetzten Erweiterung der Kindertagesstätte „Buchfinkennest“ zugestimmt und beauftragt die Durchführung eines Architektenwettbewerbs, um allen 60 Kindern das Mittagessen zu ermöglichen.
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Einstimmig wurde vom Ortsgemeinderat in Gackenbach grünes Licht für die Weiterführung des Umbaus und der Erweiterung der Kindertagesstätte „Buchfinkennest“ gegeben, sowie die Beauftragung zur Durchführung eines Architektenwettbewerbs dazu durch den Zweckverband Gackenbach/Horbach.