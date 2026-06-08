Erfüllung des neuen KiTaG
Ortsgemeinde Gackenbach stimmt Kita-Umbau zu
Die Kita "Buchfinkennest": Bald haben alle Kinder ausreichend Platz, gleichzeitig Mittag zu essen.
Die Kita "Buchfinkennest": Bald haben alle Kinder ausreichend Platz, gleichzeitig Mittag zu essen.
H. Ulrich Weidenfeller

Der Ortsgemeinderat Gackenbach hat der fortgesetzten Erweiterung der Kindertagesstätte „Buchfinkennest“ zugestimmt und beauftragt die Durchführung eines Architektenwettbewerbs, um allen 60 Kindern das Mittagessen zu ermöglichen. 

Lesezeit 2 Minuten
Einstimmig wurde vom Ortsgemeinderat in Gackenbach grünes Licht für die Weiterführung des Umbaus und der Erweiterung der Kindertagesstätte „Buchfinkennest“ gegeben, sowie die Beauftragung zur Durchführung eines Architektenwettbewerbs dazu durch den Zweckverband Gackenbach/Horbach.

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