Hilfsaktion in Freilingen Ortschefin ruft nach Brand zu Spenden für Familie auf 04.02.2025, 18:00 Uhr

i Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, der Dachstuhl abgebrannt, nachdem ein im Carport ausgebrochenes Feuer sehr schnell auf das Gebäude in der Freilinger Heidestraße übergegriffen hat. Birgit Piehler

Sehr schnell hatte sich am Sonntag der Brand vom Carport auf ein Freilinger Wohnhaus ausgebreitet und das Gebäude unbewohnbar gemacht. Seine Bewohner stehen vor dem Nichts. Ortsbürgermeisterin Jennifer Kolb hat nun die Mitbürger um Spenden gebeten.

Das Feuer hatte am Sonntag so schnell zugeschlagen, dass es selbst die Feuerwehr überraschte, als sie unmittelbar nach ihrer Alarmierung am Einsatzort in der Freilinger Heidestraße eintraf. Von der Außenseite des Hauses griff das Feuer umgehend auf das Dach über.

