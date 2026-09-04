Tradition aus dem Westerwald Oktoberfestkrug aus der Kannenbäckerstadt nach München Birgit Piehler 04.09.2026, 15:00 Uhr

i Präsentieren den diesjährigen Oktoberfestkrug: Luna Sahm, Gesellschafterin und Social Media-Managerin der Firma Sahm und Maximilian Sahm, Geschäftsführender Gesellschafter Sabine Reichel-Fröhlich, Rastal

Seit vielen Jahren veredelt Rastal Oktoberfest-Bierkrüge als Sammlerstücke, denn das Familienunternehmen arbeitet in jahrhundertealter Ton- und Keramiktradition des Kannenbäckerlandes und als Lizenzpartner der bayrischen Landeshauptstadt München.

„Ozapft is!“ – passend dazu stellte auch in diesem Jahr wieder die Firma Rastal aus Höhr-Grenzhausen einen offiziellen Oktoberfest-Sammlermaßkrug vor. Seit vielen Jahren veredelt Rastal die Sammlerstücke unter gewachsener Fachkompetenz, denn das Familienunternehmen arbeitet in jahrhundertealter Ton- und Keramiktradition des Kannenbäckerlandes und als langjähriger, offizieller Lizenzpartner der bayrischen Landeshauptstadt München zu der die Firma ...







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