Seit vielen Jahren veredelt Rastal Oktoberfest-Bierkrüge als Sammlerstücke, denn das Familienunternehmen arbeitet in jahrhundertealter Ton- und Keramiktradition des Kannenbäckerlandes und als Lizenzpartner der bayrischen Landeshauptstadt München.
Lesezeit 1 Minute
„Ozapft is!“ – passend dazu stellte auch in diesem Jahr wieder die Firma Rastal aus Höhr-Grenzhausen einen offiziellen Oktoberfest-Sammlermaßkrug vor. Seit vielen Jahren veredelt Rastal die Sammlerstücke unter gewachsener Fachkompetenz, denn das Familienunternehmen arbeitet in jahrhundertealter Ton- und Keramiktradition des Kannenbäckerlandes und als langjähriger, offizieller Lizenzpartner der bayrischen Landeshauptstadt München zu der die Firma ...