Der in diesem Jahr erstmalig auf der Wies`n angebotene Bierkrug, ein stolzes Stück, das das diesjährige Plakatmotiv des Münchner Oktoberfestes trägt, ist komplett in Handarbeit gefertigt und aus dem Westerwald.

Bierkrüge, das können sie beim King-Werk schon lange. Auch Oktoberfestkrüge gehen längst an Kundschaft in verschiedenen Teilen der Welt, vor allem in die USA. Doch dass nun auch traditionelle Bierkrüge an den Ursprung des Oktoberfestes – nach München – gehen, darauf ist man in der traditionellen Bierkrugfabrik in Höhr-Grenzhausen stolz.

„Erstmals erscheint das offizielle Oktoberfest-Motiv auch als handgefertigter Relief-Bierkrug – vollständig in Deutschland produziert, mit höchstem Anspruch an Gestaltung und Qualität“, so wirbt die Fabrik. Etwas sperrig scheint der Name des Betriebs, der seit über 70 Jahren eng am Handwerk steht, wenn man die lange Version „ K eramik in ternationaler G eltung“ verwendet, aus der die Amerikaner spracheshalber „King-Werke“ gemacht haben., erklärt Verkaufs- und Marketing-Manager Stefan Schultheis. Kann sich jeder merken, kann jeder aussprechen. Und so ist es geblieben.

i Die Bierkrüge für das diesjährige Münchner Oktoberfest sind handgemachte Schmuckstücke. Sie tragen das Motiv des offiziellen Wies´n-Plakats und sind limitierte Sammlerstücke. Birgit Piehler

Er sei auf einer Messe mit den Münchnern ins Gespräch gekommen, so Schultheis – der in diesem Jahr erstmalig auf der Wies`n als Sammlerstück angebotene Bierkrug, ein stolzes Stück, das das diesjährige Plakatmotiv des Münchner Oktoberfestes trägt, ist komplett in Handarbeit gefertigt und aus dem Westerwald. Das bunte Relief ist von den hiesigen Mitarbeitern handbemalt – inklusive 24-karätiger Goldbemalung auf der Jahreszahl und den Schriftzügen „Oktoberfest München“– und die Glasur zweifach gebrannt. Gekrönt ist das Ganze mit einem Motivdeckel mit einer feinen Reliefstruktur aus Zinn, der ebenfalls unweit der Krugfabrik gefertigt wird. Jeder der Oktoberfestkrüge besitzt als Sammler-Edition auf der Unterseite eine aufgedruckte Nummer und wird mit Echtheitszertifikat geliefert.

Die diesjährige Oktoberfest-Edition beläuft sich auf 3000 Exemplare. „Wir sind stolz darauf, dass wir den Krug jetzt in München anbieten dürfen“ sagt Schultheis, und das sei natürlich gut fürs Image. Da die Krüge Sammler-Objekte sind, dürfen sie natürlich nicht als Massenware in den Verkauf gehen, entsprechend haben sie auch ihren Preis. Und wenn Sie dann tatsächlich ausverkauft wären, so sei das gut für die Nachfrage im kommenden Jahr, so kalkuliert das erfahrene Team.

i Generationen im Familienbetrieb: Verkaufs- und Marketing-Manager Stefan Schultheis und Daniel Witzel Birgit Piehler

Bisher sei das Motiv als Abziehbild aufgebrannt modelliert, bemalt und gebrannt worden, mit dieser Edition jedoch ist King-Werk der erste Bierkrughersteller überhaupt, der einen offiziellen Oktoberfestkrug im Vollrelief mit Handbemalung herausbringt. Während der klassische Ein-Liter-Krug mit dem jährlich wechselnden Plakatmotiv weiterhin angeboten wird und für viele Sammler ein Muss bleibt.

Schultheis ist gelernter Industriekaufmann und schon lange bei King dabei. Er zeigt unserer Zeitung den Betrieb, dessen Produkte sich unter dem Siegel „Made in Germany“ gerade in den USA besonderer Beleibtheit erfreuten. „Die USA sind ein großes Standbein für uns“, erklärt Schultheis. Die Firma beliefere Kunden von der Ost- bis zur Westküste. Insgesamt sei die Kundschaft weit gefächert von den hiesigen Brauereien bis hin nach Australien. Im Regal des Angebotsfundus hält auf einem Foto Brad Pitt im Swimmingpool einen King´schen Bierkrug in der Hand. Und auch Arnold Schwarzenegger besitze als Sammler Bierkrüge von hier, berichtet Schultheis.

i Die Mitarbeiter geben den Reliefs auf den Bierkrügen in Feinstarbeit Farbe Birgit Piehler

Im King-Werk prägen die familiären Werte von einst nach wie vor die Unternehmenskultur: Die Mitarbeiter verstehen sich als Teil einer eingespielten Firmenfamilie, in der Zusammenhalt, eine flache Hierarchie und Qualität an erster Stelle stehen. Und so fühlt es sich auch beim Rundgang durch die Firma: Beim Betreten des Betriebes ist man sogleich umhüllt von der behutsamen Atmosphäre und dem vertrauten Geruch eines keramischen Handwerksbetriebes.

Man findet vor, was hier jahrzehntelang in verschiedenen Produktionsschritten zum fertigen Bierkrug führt: Oben im Gebäude werden die Mutterformen produziert, eine Modelleurin fertigt in feinster Handarbeit das Relief auf einem Rohling nach dem vorliegenden Motiv an. Dann ist der Formenbauer gefragt und produziert den Krug mit dem Relief als „negativ“ – mit der Form werden die Krüge gegossen, getrocknet, gebrannt und entgratet von den Spuren, die die Form hinterlassen hat. Nach dem Brennen und Abkühlen sitzen die Mitarbeiter bereit, die in einzelnen Schritten den Reliefs die Farben auftragen. Hier herrscht Stille im Raum und zeugt von der konzentrierten Feinarbeit, die hier geleistet wird. Abschließend erfolgt in den Brennöfen in der unteren Etage das Brennen der Transparentglasur, die die Farben auf dem Reliefbild fixiert.

i Allein 3000 Bierkrüge wurden bei King Werk für das Münchner Oktoberfest bestellt. Die Produktion läuft. Birgit Piehler

Es mag vielleicht nicht jedermanns Sache sein, sich einen solchen Bierkrug in die Vitrine zustellen, doch die unglaublich vielen Motive von überwiegend hochtraditionellem, aber teils auch etwas modernerem Design muten beeindruckend an und vieles ist gefragt.

„Wir haben 4000 Formen im Keller, der Fundus ist riesig“. Hier geht man auf so ziemlich jeden Wunsch der Kunden ein, vor allem sollen Sammler angesprochen werden. „Wir schrecken vor nichts zurück“, erklärt der Betriebsallrounder Schultheis augenzwinkernd. Und das Interesse der Leute bestätige, „dass wir nicht als Fossil gelten“. Im Werk wurden auch traditionelle Motive wiederbelebt, die in ihren beheimateten Regionen nicht mehr hergestellt werden können.

i Ein Mitarbeiter holt einen Bierkrug aus der Form, der nun getrocknet und gebrannt und dann weiterbearbeitet wird. Birgit Piehler

Etwa sechs bis acht Wochen dauert die Umsetzung eines Kundenauftrags. Die Kosten für die illustren Stücke erklärt Schultheis, können durch die Handwerksarbeit und die Flexibilität bei den Aufträgen in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis gehalten werden, obwohl nicht nur das Material vor allem auch Energie teuer geworden sind. 60 Prozent sind zudem Personalkosten. Mit relativ geringem Aufwand könne man viel umsetzten und eigene Design-Ideen entwickeln. Bei der Gestaltung leiste auch hier inzwischen KI Unterstützung.

Der Bierkrug habe seit Hunderten von Jahren Geschichte festgehalten, da zeigen sich auch politische Stimmungen in den Motivauswahlen der Besteller. Und das wolle King mit jedem Bierkrug auch weiterhin: Momente und Stimmungen festhalten.

Seit 1950 produziert der Keramikbetrieb Bierkrüge

Gegründet wurde die Firma KING-WERK 1950 von den Herren Würfel und Müller. Im Gegensatz zu vielen alteingesessenen Keramikbetrieben, die auf einen historisch gewachsenen Formenschatz zurückgreifen konnten, begann das Unternehmen unter schweren Bedingungen. Als Subunternehmer bemalte man zunächst in reiner Lohnarbeit Bierkrüge. Doch bald entwickelten die Gründer ein eigenes Produkt: Einen universellen Andenken-Bierkrug mit typisch deutschen Reliefmotiven und einer freien Fläche für individuelle Kundenwünsche, die im Stahldruck-Verfahren umgesetzt wurden. Später konnten zudem Formen aus dem Firmennachlass der Firma Thewald übernommen werden.

1992 übernahm Willibald Günster, erster Lehrling des Unternehmens und langjähriger Mitarbeiter, zusammen mit seinen Kindern Magda und Johannes Günster die Firma. Unter seiner Leitung wuchs KING-WERK zu einem weltweit geschätzten Hersteller hochwertiger, traditioneller Bierkrüge mit knapp 60 Mitarbeitern heran und bildet in verschiedenen Berufen aus.