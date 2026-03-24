Meist unbemerkt bleibt das Engagement des Betriebsleiters der Zentralküche in der Bethesda-Senioreneinrichtung und seines Teams in Höhr-Genzhausen. Doch hier entsteht hochwertige Versorgung für Senioren und die Kinder der Goethe-Grundschule.
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Selbst Frank Rosin zeigte sich begeistert, als Markus Kaufmann, Betriebsleiter der Zentralküche im Seniorenzentrum der Bethesda in Höhr-Grenzhausen, das Konzept darlegte, wie unter der Woche vor Ort täglich 1200 Essen mit überschaubarem Personalaufwand frisch produziert werden.