Gute Pflege im Westerwald
Nicht nur versorgt werden, sondern gerne essen 
Markus Kaufmann (links im Bild), Betriebsleiter der Zentralküche der Bethesda-Einrichtung in Höhr-Grenzhausen, mit Küchenleiter
Markus Kaufmann (links im Bild), Betriebsleiter der Zentralküche der Bethesda-Einrichtung in Höhr-Grenzhausen, mit Küchenleiter Andy Noetzel in der alten Küche der Einrichtung, die inzwischen zu klein und zu umständlich für die gestiegenen Aufgaben ist.
Birgit Piehler

Meist unbemerkt bleibt das Engagement des Betriebsleiters der Zentralküche in der Bethesda-Senioreneinrichtung und seines Teams in Höhr-Genzhausen. Doch hier entsteht hochwertige Versorgung für Senioren und die Kinder der Goethe-Grundschule.

Lesezeit 4 Minuten
Selbst Frank Rosin zeigte sich begeistert, als Markus Kaufmann, Betriebsleiter der Zentralküche im Seniorenzentrum der Bethesda in Höhr-Grenzhausen, das Konzept darlegte, wie unter der Woche vor Ort täglich 1200 Essen mit überschaubarem Personalaufwand frisch produziert werden.

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