Gute Pflege im Westerwald
Nicht machtlos gegen Demenz, sondern früh vorbeugen
Christine Floß ist mit ganzem Herzen bei ihrer Aufgabe: Sie berät in Sachen Demenz und bietet Vorträge an.
Christine Floß ist mit ganzem Herzen bei ihrer Aufgabe: Sie berät in Sachen Demenz und bietet Vorträge an.
Birgit Piehler. B

Es sind vor allem Frauen, bei denen die Gefahr einer Demenz besteht, sagt Beraterin Christine Floß. Sie erklärt, warum das so ist und warum und wie man schon zeitig starten sollte, der Erkrankung vorzubeugen.

Lesezeit 3 Minuten
Lange galt Demenz als Schicksalsschlag, gegen den man machtlos ist – doch wissenschaftliche Berichte der Lancet-Kommission zeigen, dass frühzeitiges Gegensteuern den Prozess verhindern oder verlangsamen kann. 45 Prozent aller Demenzerkrankungen weltweit könnten so verhindert oder zumindest deutlich hinausgezögert werden.

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