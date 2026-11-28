Die Umsetzung des Projektes hatte aufgrund der notwendigen Bodensanierung langen Vorlauf. Nun sollen 37 Doppel und Reihenhäuser mit Spielplatz entstehen und das Wohnraumangebot der Stadt erweitern.
Lesezeit 3 Minuten
In der Kannenbäckerstadt als infrastrukturell gut gelegenem und ausgestatteten Wohnort wird mehr Platz zum Wohnen geschaffen. Außer, wie unsere Zeitung berichtete, dem Neubau im Sozialen Wohnungsbau mit 21 Wohnungen an der Lindenstraße, entsteht nach längerer Vorgeschichte jetzt auch an der Wiesenstraße ein neues Wohnquartier mit 37 Doppel- und Reihenhäusern.