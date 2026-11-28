Wohnquartier mit 37 Häusern Neues Quartier: Weiterer Wohnraum in Höhr-Grenzhausen Birgit Piehler 28.11.2026, 19:00 Uhr

i Eine Modellgrafik des neu entstehenden Quartiers in der Höhr-Grenzhäuser Wiesenstraße. Wengerter

Die Umsetzung des Projektes hatte aufgrund der notwendigen Bodensanierung langen Vorlauf. Nun sollen 37 Doppel und Reihenhäuser mit Spielplatz entstehen und das Wohnraumangebot der Stadt erweitern.

In der Kannenbäckerstadt als infrastrukturell gut gelegenem und ausgestatteten Wohnort wird mehr Platz zum Wohnen geschaffen. Außer, wie unsere Zeitung berichtete, dem Neubau im Sozialen Wohnungsbau mit 21 Wohnungen an der Lindenstraße, entsteht nach längerer Vorgeschichte jetzt auch an der Wiesenstraße ein neues Wohnquartier mit 37 Doppel- und Reihenhäusern.







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