Auf der Montabaurer Höhe, unmittelbar am Fuße der Alarmstange, können Wanderer und Radfahrer nun in der neu erbauten Schutzhütte Rast machen. Revierförster Detlev Nauen berichtet über ihre Entstehung.
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Passend zum derzeit wechselhaften Wetter, das von intensiver Sonne bis hin zu noch vereinzelten Schnee- oder Hagelschauern alles zu bieten hat, ist unterhalb des Funkturms „Alarmstange“, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Köppel eine neue Schutzhütte für Wanderer und Radfahrer errichtet und fertiggestellt worden.