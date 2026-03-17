Wandern im Westerwald Neue Schutzhütte auf dem Köppel fertiggestellt Birgit Piehler 17.03.2026, 07:00 Uhr

i Revierförster Detlev Nauen präsentiert den kleinen Neubau an der "Alarmstange". Birgit Piehler

Auf der Montabaurer Höhe, unmittelbar am Fuße der Alarmstange, können Wanderer und Radfahrer nun in der neu erbauten Schutzhütte Rast machen. Revierförster Detlev Nauen berichtet über ihre Entstehung.

Passend zum derzeit wechselhaften Wetter, das von intensiver Sonne bis hin zu noch vereinzelten Schnee- oder Hagelschauern alles zu bieten hat, ist unterhalb des Funkturms „Alarmstange“, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Köppel eine neue Schutzhütte für Wanderer und Radfahrer errichtet und fertiggestellt worden.







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