Ballsport indoor Neue Padelanlage in Höhr-Grenzhausen findet Anklang Birgit Piehler 16.02.2026, 17:00 Uhr

i Die Belegung der neuen Padel-Plätze in Höhr-Grenzhausen hat sich gut entwickelt. Viele Spieler probieren den neuen Sport noch aus, einige haben von Tennis gewechselt. Birgit Piehler

Die in der vergangenen Woche in Betrieb gegangene Padelsport-Anlage in Höhr-Grenzhausen stößt auf Interesse bei erfahrenen Spielern, wie auch bei Menschen verschiedenster Altersstufe, die es ausprobieren wollen.

. Der Start der neuen Indoor-Anlage des Lemon Padel-Clubs in Höhr-Grenzhausen hat sich schnell „herumgesprochen“ und so Neugierige angezogen, die sich die Anlage anschauen oder den Sport ausprobieren wollten. Auch schon geübte Spieler aus der Region, einschließlich aus dem nahen Koblenz, haben sogleich die neue Möglichkeit genutzt, weitere Fahrwege oder ausgebuchte Plätze zu vermeiden und die neuen Indoor-Plätze am Moorsbergstadion ausprobiert.







