Wechsel bei Bruch E-Technik Neue Impulse in Helferskirchener Familienunternehmen Birgit Piehler 16.04.2026, 19:00 Uhr

i Geballte Synergien: Das Team der neuen Geschäftsführung der Michael Bruch Elektrotechnik GmbH mit dem Senior-Chef (von links: Johann Gasser, Michael Bruch, Paulina Bruch und Patrick Fries) Olaf Nitz

Einen unternehmerischen Sprung macht Michael Bruch, indem er seine Firma in die Hände eines jungen Leitungsteams mit Tochter Paulina legt, das den Elektrotechnik-Betrieb weiterhin zuverlässig durch zukünftige Anforderungen führen soll.

. Es scheint die Offenheit für Neues und für Entwicklung zu sein, die Vater und Tochter verbindet. Pauline Bruch hat deshalb zu Beginn des Jahres als geschäftsführende Gesellschafterin des Helferskirchener Unternehmens Michael Bruch Elektrotechnik GmbH das Steuer mit in die Hand genommen.







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