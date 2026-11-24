In Höhr-Grenzhausen entstehen 21 neue sozial geförderte Wohnungen – und stärken auch die Innenstadtentwicklung. Den Förderbescheid vom Land für die bezahlbaren Apartments übergab Baustaatssekretärin Vanessa Fischer an die Investoren.
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Mit der Innenstadtentwicklung in Höhr-Grenzhausen hat die Kannenbäckerstadt weiter Fahrt aufgenommen und sorgt nun für zusätzlichen Wohnraum gleich an zwei Orten in der Stadt. Außer dem in der Wiesenstraße auf dem Gelände der ehemaligen Fassfabrik, wo ein neues Wohnquartier entsteht, gab es jetzt an der Grenzhäuser Lindenstraße den Startschuss für den Bau von 21 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau mit der Übergabe des Förderbescheids in Höhe von ...