Land hilft mit Förderbescheid Neue bezahlbare Wohnungen entstehen in Höhr-Grenzhausen Birgit Piehler 24.11.2026, 15:00 Uhr

i Sozialwohnungen für die Kannenbäckerstadt – wie sie aussehen werden, ist hier zu sehen. Zum feierlichen Anlass kamen zusammen (von links) Yannik Buschner (Buschner Architekten), Gabriele Wieland (Erste Kreisbeigeordnete), Stefan Buschner (Buschner Architekten), Tobias Böker (Kanzlei Böker & Paul), Ulrich Link (Sprecher des Vorstands der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz), Vanessa Fischer (Staatssekretärin und Amtschefin im Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz), Andreas Böker (Kanzlei Böker & Paul), Wolfgang Letschert (Stadtbürgermeister) und Reinhard Heuser (Erster Beigeordneter der VG Höhr-Grenzhausen). Birgit Piehler

In Höhr-Grenzhausen entstehen 21 neue sozial geförderte Wohnungen – und stärken auch die Innenstadtentwicklung. Den Förderbescheid vom Land für die bezahlbaren Apartments übergab Baustaatssekretärin Vanessa Fischer an die Investoren.

Mit der Innenstadtentwicklung in Höhr-Grenzhausen hat die Kannenbäckerstadt weiter Fahrt aufgenommen und sorgt nun für zusätzlichen Wohnraum gleich an zwei Orten in der Stadt. Außer dem in der Wiesenstraße auf dem Gelände der ehemaligen Fassfabrik, wo ein neues Wohnquartier entsteht, gab es jetzt an der Grenzhäuser Lindenstraße den Startschuss für den Bau von 21 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau mit der Übergabe des Förderbescheids in Höhe von ...







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