Glas als allgegenwärtiger Begleiter im Alltag ist oft gar nicht so offensichtlich. Auch im Kontext zum Imageträger Keramik in Kannenbäckerregion steht das Glas stets eher im Schatten des bekannten Verwandten. „Glas ist auch da, wo man es nicht sieht“, erläutert Professor Simon Bartolomey von der Hochschule Koblenz. Sein Einsatz erfolge nicht nur in den uns bekannten Gebrauchsgegenständen, sondern auch in Elektronik, Displays, bis hin zu Schmiermitteln, selbst in Zahnersatz. Besser sollte die Frage lauten: „Wo ist es nicht vorhanden?“,

In Höhr-Grenzhausen findet man das geballte Know-how von der Kunst bis zu Hochleistungswerkstoffen für Forschung, Ausbildung und Praxis an den Standorten des Instituts für Künstlerische Keramik und Glas (IKKG), der Hochschule Koblenz, in der Techniker- und Ingenieursausbildung bis hin zur Hochschulpromotion, über die Berufsfachschule, sowie in den produzierenden Betrieben und schließlich am Forschungsinstitut für Glas und Keramik (FGK).

„Auch wenn wir gut dastehen, müssen wir umdenken.“

Simon Bartolomey über Nachhaltigkeit und die Weiterentwicklung bei Verbundwerkstoffen.

Simon Bartolomey ist vor gut einem Jahr der Berufung zum Professor an den hiesigen Fachbereich der Hochschule Koblenz Bauen-Kunst-Werkstoffe (Werkstofftechnik Glas und Keramik) gefolgt. Am Standort in Höhr-Grenzhausen plant Bartolomey, den Bereich Glas wieder mit mehr Leben zu füllen.

„Dass wir große Flächen aus Glas herstellen können, ist eine Ingenieurleistung“, erklärt der Professor. Das Optimum an Leistbaren sei zwar derzeit erreicht – energetisch wie finanziell – doch: „Auch, wenn wir gut dastehen, müssen wir umdenken.“ Glas sei hervorragend – ohne oder mit geringem Qualitätsverlust – recycelbar, aber der zukunftsrelevante Einsatz von Verbundwerkstoffen führe auch zu Verlusten bei der Rückgewinnung.

Vermehrter Einsatz von Verbundwerkstoffen und Rückgewinnung

„Ich freue mich darauf, innovative Forschung im Bereich Glasrecycling und der sortenreinen Rückgewinnung von Glaskompositen voranzutreiben. „Ziel ist es, Technologien zu entwickeln, die Verbindungen zwischen Glas und anderen Werkstoffen reversibel machen und gleichzeitig energieeffizient und ressourcenschonend sind“, so Bartholomey bei seinem Antritt.

Beispielsweise besitzt faserverstärktes Glas herausragende Eigenschaften etwa für verschleißfeste Bauteile oder Beschichtungen zum Schutz von Glasoberflächen. Forschungsschwerpunkt am Campus werde daher der Einsatz von Verbundstoffen und – umgekehrt– deren Recycling sein, denn derzeit sei die Trennung von Verbundwerkstoffen noch problematisch, sagt der Professor.

Hochpotenzieller Werkstoff

Die Wichtigkeit von Glas im Alltag – nicht nur als Trinkgefäß oder Fensterscheibe, sondern auch in der Technik bis hin zur Luft- und Raumfahrt – macht es zum hochpotenziellen Werkstoff in Gegenwart und Zukunft. Optisch unterscheidet sich Glas durch Transparenz und amorpher (geordneter) Struktur von der Keramik mit kristalliner, nicht transparenter Struktur. Beides sind anorganische, nicht metallische Werkstoffe, die sich durch hohe Verschleißfestigkeit und Härte auszeichnen und mit hitzebeständigen oder feuerfesten Eigenschaften erzeugt werden können.