Nahe Hillscheid: Kleine Brücke groß in Form

Eine kleine Brücke nur, ohne die die L309 zwischen Hillscheid und Neuhäusel vom Kalter Bach durchtrennt ist. Doch mit allerhand baulichem Aufwand wird die Jahrzehnte alte Brücke im Zuge der Sanierung der Landes- und wichtigen Verbindungsstraße erneuert und gleichzeitig zur Querungshilfe für Amphibien und kleine Wildtiere.

Die Sanierung der Straße und die Erneuerung der Brücke gehe jetzt zügig voran, so übermittelte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) bereits im Juni – und in der Tat ist seitdem aus der Wassergrube, die das unterbricht, was eigentlich Straße sein sollte, eine eindrucksvolle Unterführung für den Bachlauf unter der bald erneuerten Straße entstanden.

Ein komfortabler Weg für den Bach

Zu diesem Zweck war der Kalter Bach durch eine temporäre Bauverrohrung für die Bauphase aufgestaut und von der einen auf die andere Seite der Trasse geleitet worden – unsere Zeitung berichtete. Das zukünftige Bett des Baches wurde für die Brückenanlage zunächst mit einem Schottergrund ausgestattet und verdichtet, erklärt Projektingenieurin Annett Engwicht vom LBM. Darüber bildet eine Betondecke das Fundament für die Rahmenelemente der Brücke. Aneinandergereiht ergeben die neun Betonbauteile den Rahmendurchlass – einschließlich der Auslaufelemente – von etwa 17 Metern, der den Bach quer zur Straßenlinie führen wird. Er sei so ausgelegt, dass die Brücke auch einem Jahrhundert-Regenereignis standhalten könnten, erklärt die Projektingenieurin.

Hier greifen die Gewerke unmittelbar nach dem Einsetzen des Rahmendurchlasses ineinander: Eine Baufirma sorgt mithilfe einer Verschalung, die ebenfalls mit Beton aufgefüllt wird, für die Bermen, die entlang der Innenwand eingezogen werden. Diese Bauweise ermöglicht Amphibien und kleinen Wildtieren den Durchgang auf die andere Straßenseite oberhalb des Wasserlaufes. Ohne die Straße überqueren zu müssen, werden sie von den Straßenrändern der Kurve aus in die Unterführung geleitet, durch die sie sich auf den Bermen hindurchbewegen können. Nach Rückbau der temporären Verrohrung behält der Kalter Bach seinen ursprünglichen Verlauf.

i Für den Lastkran, der die bis zu 19 Tonnen schweren Rahmenteile der Brücke an ihren Platz hebt, musste eigens eine vorübergehende Stellfläche geschaffen werden. Birgit Piehler

Abschließend werde, so erklärt Annett Engwicht, der verbleibende Seitenraum außerhalb wieder aufgefüllt und das dem Bachgrund vor der Baumaßnahme entnommene Bachsubstrat aus Gestein, Sand und Schotter, das auch die angesiedelten Mikroorganismen enthält, wieder auf dem Boden des Wasserlaufes aufgeschüttet. Vor und hinter dem Bauwerk erfolgt die Stabilisierung des Ufers mittels Wasserbausteinen, sodass durch die Arbeiten am Gewässerrand keine Böden ausgespült werden.

Abschließend erfolgen die etwa zwei Meter hohe Aufschüttung der Straße und die Asphaltierung sowie die Montage der Schutzplanken. „Die Fertigstellung und Verkehrsfreigabe wurde uns seitens der bauausführenden Firma für Ende September 2025 zugesichert“, teil der LBM mit.

i Endstück im Auslaufbereich des Durchlasses, an dem die aufgeraute Wand den Bereich markiert, in dem die Bermen nachträglich aus Beton eingezogen werden. Birgit Piehler

Starke Bauteile

Die vorgefertigten Elemente des Rahmendurchlasses aus Beton (mittig fünf baugleiche, geschlossene, jeweils ein Passstück für den Straßenverlauf und abschließend je zwei offene Teile mit Flügelwänden für den Auslauf) weisen einen jeweiligen Innendurchmesser von drei Metern Breite und zwei Metern Höhe sowie eine Wandstärke von 30 Zentimetern auf, so der LBM. Aneinandergereiht ergeben die bis zu 19 Tonnen schweren Bauelemente des Rahmendurchlasses eine Länge von etwa 17 Metern quer zur Straßenlinie. Die Elemente sind mit einer Dichtungsmasse und sogenannten Schlössern miteinander fest verbunden.