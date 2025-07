Als „Quantensprung“ bezeichnete Stadtbürgermeister Wolfgang Letschert mit einem Augenzwinkern das neue Zeitalter der Kirmes in Höhr-Grenzhausen, die zum gemeinsamen Stadtfest beider Stadtteile geworden ist. Während vielerorts die historisch gewachsenen Stadtteile kirmesbezogen noch ihrer eigenen Wege gehen, hat die Kannenbäckerstadt nach einer mehrjährigen Flaute nun die Wiedergeburt der traditionellen Vergnügung als Stadtfest gefeiert, das großen Anklang gefunden hat.

„Alle sollen sich wohlfühlen“, so Letschert bei seiner Ansprache vor den Kirmesbesuchern am Eröffnungstag. Und das schien auch so zu sein. Schon am frühen Freitagabend waren auf dem Platz vor der Goethe-Grundschule die Bänke an den Biertischen voll mit gut gelaunten Höhrern und Grenzhäusern bei bestem Wetter.

i Einhellig vereint: Gute Stimmung bei bestem Wetter auf der ersten gemeinsamen Höhr-Grenzhäuser Kirmes. Birgit Piehler

Der Unterstützung des Stadtrates, der mit seiner Zustimmung den Vereinen eine kostenfreie Mitwirkung ermöglichte, dankte Letschert ebenso, wie den vielen mitwirkenden Ehrenämtlern. Vor allem galt der Dank dem organisatorischen Einsatz des Gewerbevereinsvorsitzenden Guido Kröff. So sei ein buntes Angebot an gastronomischer Versorgung und Unterhaltung entstanden, das von einigen Schaustellern ergänzt wurde.

Das Wetter spielte mit und der Regen hörte unmittelbar vor dem Gottesdienst am Sonntagvormittag auf. So waren auch die Bedingungen gut für den eindrucksvollen Höhepunkt am Sonntag: der größten Hüpfburg Europas, die auf dem Schulhof der Schule für die Jüngsten aus Luft erwuchs und so manch einen Erwachsenen sehr verlockte, sich selbst einmal darauf zu vergnügen.

i Der Stadtbürgermeister Wolfgang Letschert begrüßt die Gäste des ersten gemeinsamen Höhr-Grenzhäuser Stadtfestes. Birgit Piehler

Auch das zeitweilig vermisste „H“ hat sich wieder angefunden. Dazu sei erklärt, dass auf dem überall im Stadtbereich ausgehängten Ankündigungsplakat ein Fehler unterlaufen war und das „H“ im Namen „Grenzhausen“ fehlte. Was zunächst keinem aufgefallen war und mit der Zeit augenscheinlich wurde, entwickelte sich zu einem Thema, das für viel Überlegung und Spaß im Rathaus sorgte und Höhrer Bürger veranlasste, darüber nachzudenken, ebenfalls auf die „H“s im Namen zu verzichten.

Bürgermeister Wolfgang Letschert präsentierte in seiner Ansprache die elegante Lösung, aus der Not eine Tugend zu machen, denn schließlich müsse in dem gemeinsamen Fest ja auch der Stadtteil Grenzau seinen Platz finden, der, auf den zustimmenden Applaus des begeisterten Publikums hin, im kommenden Jahr auch tatkräftig an das gemeinsame Stadtfest Anschluss finden solle.

i Eindrucksvoll war die riesige Hüpfburg vor der Schule, für die das Wetter am Ende doch noch ein Einsehen hatte. Birgit Piehler

Überaus ernsthaft betonte Letschert, dass die Kirmes zwar traditionell ein kirchliches (katholisches – Anmerkung der Redaktion) Fest sei, doch sei das gemeinsame Stadtfest mit der Präsenz beider – der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden sowie der Präsenz der türkischen Gemeinde, ein Zeichen für Gemeinsamkeit, Offenheit und Respekt voreinander. Entsprechend äußerte sich auch einer der Schausteller: Seit Jahren sei die Kirmes in Höhr-Grenzhausen für ihn die Schönste gewesen – der Platz habe Gemütlichkeit ausgestrahlt und alles sei friedlich geblieben.

Erfolgreicher Start

Mit der Resonanz auf die erste Höhr-Grenzhäuser Stadtkirmes, an der sich unter anderem aus der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde, dem Türkisch-Islamischen Kulturverein, dem Jugend-, Kultur-, Bürgerhaus „Zweite Heimat“, den Karnevalsvereinen, der Feuerwehr, dem DRK, beteiligten, zeigten sich die Organisatoren sehr zufrieden, insgesamt seien an den drei Tagen insgesamt zwischen 2400 und 2900 Besucher gekommen. Auch die Betreiber der Ess- und Getränkebuden waren mit ihrem Umsatz zufrieden.