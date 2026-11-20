Etwa 700 bis 900 Festmeter Holz sind derzeit im Wald nahe dem Hillscheider Stock zwischengelagert. Die Baumstämme fielen dem Tornado im August zum Opfer und sollen nun direkt von hier aus verkauft werden.
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Eine riesige Menge hochwertigen Holzes, vor allem Eiche, ist im August beim Tornado, der über die Verbandsgemeinden Höhr-Grenzhausen, Wirges, Montabaur und Wallmerod fegte, angefallen. Nun liegt Baumstamm an Baumstamm, ein wenig wie aufgebahrt, auf etwa 600 Meter entlang einem Waldweg nahe dem Hillscheider Stock an der B49.