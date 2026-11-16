Notfall am Dernbacher Dreieck
Mutiger Autofahrer verhindert schweren Unfall auf A48 
Ein größeres Unglück konnte der Fahrer des Vito auf der A48 durch sein mutiges Eingreifen verhindern.
Ein größeres Unglück konnte der Fahrer des Vito auf der A48 durch sein mutiges Eingreifen verhindern.
Christian Meschke

Montagmorgen auf der A48 am Dernbacher Dreieck: Ein Kleintransporter mit Anhänger gerät ins Schlingern, dem Fahrer geht es offensichtlich nicht gut. Christian Meschke reagiert beherzt und bringt das Gespann zum Stehen. Wir sprachen mit ihm.

Lesezeit 1 Minute
Am Montagmorgen hat ein Autofahrer durch sein beherztes Eingreifen einen schwereren Verkehrsunfall auf der A48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach verhindert, wie die Polizei mitteilt.Gegen 8.10 Uhr beobachteten Christian Meschke und eine mitfahrende Kollegin einen vor ihnen Schlangenlinien fahrenden Pkw mit Anhänger, der zunächst mit der Mittelschutzplanke kollidierte.
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