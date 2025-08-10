Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmittag auf der B49, Höhe Denzer Heide, unter Beteiligung eines Motorrades ereignet. Der hiesigen Polizeidienststelle wurde der Unfall gegen 13 Uhr mitgeteilt. Rettungs- und Polizeikräfte waren unmittelbar vor Ort und sicherten den Unfallort unter Vollsperrung der B49 in beide Fahrtrichtungen ab.

Der am Unfall beteiligte Motorradfahrer ist am Unfallort schwer verletzt worden und unmittelbar verstorben, nachdem er mit seinem Motorrad aus bisher noch ungeklärter Ursache aus Richtung Koblenz kommend im Kurvenbereich vor der Neuhäuseler Ausfahrt der B49 quer über die Gegenfahrbahn fuhr und dort gegen die Leitplanke prallte. Ob, wie von Zeugen „vage“ gemutmaßt, so teilt die Polizei mit, schon einige hundert Meter vor der Unfallstelle ein Kontakt mit einem anderen Fahrzeug ursächlich sein könne, stehe nicht fest, da der Unfallhergang derzeit untersucht werde.