Ein Motorradfahrer fuhr am Nachmittag auf der Höhr-Grenzhäuser Rheinstraße, ließ den Motor aufheulen und trat während der Fahrt nach vorbeigehenden Passanten.

Ein Motorradfahrer hat am Mittwochabend in Höhr-Grenzhausen scheinbar grundlos nach Passanten getreten. Am Mittwochabend kam es in der Nähe des Eiskaffees an der Höhrer Rheinstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, so berichtet die Polizei in einer Meldung. Ein Motorradfahrer fuhr gegen 16.30 Uhr auf Höhe des Alexanderplatzes an der Rheinstraße, ließ den Motor aufheulen und trat während der Fahrt nach vorbeigehenden Passanten.

Der Motorradfahrer war mit einer schwarzen Honda CBR 600 mit auffälliger Flagge darauf unterwegs. Die Meldung bei hiesiger Dienststelle erfolgte durch unbeteiligte Zeugen. Die Polizei bittet Personen, nach denen getreten wurde, weitere Geschädigte sowie mögliche Zeugen, sich mit der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Montabaur, Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, Telefon: 02624/94020 (Ansprechpartner ist A. Bengel, PHK)