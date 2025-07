Alle Jahre wieder in den wärmeren Monaten müssen die Autofahrer ihre Aufmerksamkeit schärfer auf das Fahrgeschehen richten, denn es sind vielerlei Zweiräder unterwegs: Motorräder, die schnell auftauchen oder nicht gut ersichtlich sind, gilt es, zu beachten und einen großen Bogen um Radfahrer, E-Biker und Mofas zu machen.

Mit 70 bis 80 Prozent geben verschiedene Quellen die Zahl der Fälle an, in denen Pkw-Fahrer die Hauptschuld bei einer Kollision zwischen Pkw- und Motorradfahrer mit Personenschaden tragen, denn häufig werden motorisierte Zweiräder von anderen Verkehrsteilnehmern nicht oder unter falscher Einschätzung wahrgenommen, unter anderem aufgrund der schmalen Silhouette.

Auffrischungstraining angesagt

Für Motorradfahrer ist die Gefahr allgegenwärtig, übersehen zu werden, zudem ist der eine oder andere Hobbyfahrer im Handling mit seiner PS-starken Maschine nicht firm. Nicht, dass ich mich hätte dazuzählen wollen, niemals! – Doch in den letzten zwei Jahren weniger gereist, musste ich zugeben, in sehr engen U-Turns – wie sie zahlreich auch in Westerwald, Taunus, entlang Mosel und Rhein zu finden sind – ist die Schräglage wackliger geworden, wenn der 250 Kilo schweren und 98 PS-starken Sporttourer auf engem Radius vor allem um die Rechts-Kehren soll. Kurzum war die Idee geboren, nach 10 Jahren einmal wieder ein Sicherheitstraining (SHT) zu besuchen.

Im Angebot sind viele Anbieter: vor allem der ADAC, die Verkehrswachten, doch auch Jochen Schweizer oder das Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring, um nur einige zu nennen. Auf Empfehlung und als räumlich nächstliegendem Trainingsgelände zum Westerwald fiel die Wahl auf das SHT der Hessischen Verkehrswacht, Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg.

i Der Trainer beobachtet und korrigiert. Birgit Piehler

Nicht zu leugnen, dass mich eine gewisse Nervosität auf dem Weg ins Fahrtrainingszentrum der Polizei Hessen bei Hünstetten begleitet, denn heute sollte mit Vermeidungsverhalten aufgeräumt werden. Das Gelände ist fantastisch. 34 Hektar Gelände, bewaldet. Nur die Fahrflächen liegen in der Sonne – Erleichterung, sich an diesem Tag während der Kommunikationspausen stets auf ein schattiges Plätzchen stellen zu können. Auf drei Ebenen gibt es kleine und große zweispurige Straßen. Kurven, Kreisel. Zum Antritt des Trainings mit drei Liter Getränken bewaffnet, um den mit 29 Grad angekündigten Tag mit voller Montur auf dem Asphalt zu überstehen. Zehn weitere Lernwillige – die Gruppe bunt gemischt, Männer, Frauen, die Altersstruktur von 17 bis über 60 Jahren hinaus, mit unterschiedlichsten Bikes.

Bereits beim „Warm“fahren, bei dem die Truppe Fahrtrainer Christopher Blum durch das Gelände folgt, überlege ich, mich besser zu verabschieden und heimzufahren, denn im Stehen zu fahren ist ok, doch schließlich auf dem Sitz mit beiden Beinen zu knien oder gar zu hocken, das übersteigt nicht nur das Potenzial meiner Gelenkigkeit, sondern treibt mir den Schweiß aus allen Poren. Doch es ist jedem freigestellt, das mitzumachen, was er sich zutraue, so auch der Tenor bei der Begrüßung und nur wenige bekommen letztlich ihre Füße auf den Sattel, sehe ich. Im Laufe des Tages findet jeder sein Maß, sich zu fordern, aber nicht zu überfordern, und pirscht sich unter stetem Feedback des Trainers an die Übungsziele heran.

i Fahrtrainer Blum schüttet Sand und Schotter für die Bremsübung auf die Fahrbahn. Birgit Piehler

Zwischendurch sammelt sich die Gruppe immer wieder, um das Wissen durch die Erklärungen des Fahrtrainers zu ergänzen. Gut verständlich erklärt Blum die Gesetzmäßigkeiten der Fahrphysik, auf die man sich bei der Fahrt verlassen darf. Wie beim Erste-Hilfe-Kurs, den man jährlich machen sollte, um das Wissen abrufen zu können, so lässt sich die Gruppe bereitwillig auch erneut demonstrieren, was es mit dem Bremsweg auf sich hat: gestartet wird mit Tempo 20 und der Anhalteweg vermessen. Mit Tempo 30 hat sich der Bremsweg verdoppelt, bei 40 vervierfacht und der Anhalteweg etwa verdreifacht. Dies sollte einem beim Fahren in der Dreißigerzone bewusst sein, gibt der Fahrtrainer zu bedenken.

Nach dem Mittagessen stehen Vollbremsung und Ausweichhaken auf dem Programm, schließlich nähert sich der Höhepunkt des Tages: Vollbremsung auf Sand und Schotter. Jetzt ist es Zeit, heimzufahren, denke ich zuerst, doch dafür bin ich hier – und sogleich beeindruckt, was das ABS kann, als die ersten Fahrer der Gruppe mit Tempo 60 ohne zu rutschen, bis zum Stand abbremst. – Und tatsächlich! Es funktioniert, merke ich alsbald selbst. Mit dem Kurvenfahren und abschließender Feedbackrunde vor dem Haus des Trainingszentrums klingt der Tag nach knapp acht Stunden aus. Drei Liter sind getrunken und unmittelbar verdampft.

i Zum Schluss des Trainingstages erklärt Fahrtrainer Christoph Blum, worauf es beim Kurvenfahren ankommt. Birgit Piehler

Und wie fühlt es sich auf dem Motorrad an nach diesem Tag? Prima, da sind sich alle einig. Für mich hat sich der Dialog zwischen Maschine und Fahrerin deutlich verbessert. Das Vertrauen in die Physik ist aufgefrischt und das Gefahrenpotenzial erkannt.

Die motorischen Abläufe müsse man regelmäßig trainieren, schließt Blum und alle bestätigen das. „Es schleichen sich Faulheit und Gewohnheiten ein, bestätigt Lea. „Man muss sich immer wieder reindenken“, ergänzt auch Luisa. Sie meint, dass man gerade das Ausweichen in der Fahrschule zu wenig übt. Doch darum müsse man sich selbst kümmern, heißt es – und das haben einige der Teilnehmer auch vor: im nächsten Jahr wiederzukommen.

Das Fahrsicherheitsprogramm

Gestartet wird klassisch mit dem Langsamfahren, als Basic für die Beherrschung des Fahrzeugs. Hier heißt es, ausgewogen mit Kupplung und Bremse und nur gering mit dem Gas zu arbeiten, ausbalancieren. Anhalten, stehen, anfahren. Langes Slalomfahren um Hütchen. Dabei locker in der Hüfte und den Armen, im Oberkörper beweglich sein. Irgendwann benötigt das Motorrad nur ganz geringe Impulse des Fahrers und die Physik erledigt den Rest. Enge Kreise zu fahren dienen beim Fahren von Wendemanövern und Kehren. Die Blickführung ist dabei stets zu beachten.

Lenkt der Fahrer nach links, kippt das Motorrad nach rechts, und umgekehrt. Er drückt das Lenkerende immer auf der Seite nach vorne, in die er fahren will. Faustformel: rechts drücken, rechts fahren. Bei Schrittgeschwindigkeit muss der Fahrer der Kipp-Tendenz durch kleine Lenkbewegungen und Verlagerung des Körpergewichts entgegenwirken oder mit dem Einsatz von Fußbremse und geringer Drehzahl gegen die schleifende Kupplung.