Telefonischer Service mit KI Montabaurer Firma: Mensch begleitet digitale Schritte 16.11.2024, 06:45 Uhr

i Franchise- und PR-Managerin Anke Westerveld, Geschäftsführer Erik Krömer und Maria Leonore Linz-Bender, Franchise- und Marketing-Leiterin bei Global Office (von links) Birgit Piehler

Das Montabaurer Kommunikationsunternehmen Global Office ergänzt seine Dienstleistungen mit KI - ein guter Zeitpunkt, sagt das Unternehmen, da es in der digitalen Entwicklung erste Erfahrungswerte gibt.

Was auf der „grünen Wiese“ in Montabaur begann, ist bis heute zu einem Unternehmen mit mehr als 50 Franchisepartnern, mehr als 450 Telefonisten gewachsen. Global Office starte 2008 in Montabaur als junges Unternehmen, das auf der Idee von telefonischer Erreichbarkeit von Unternehmen aller Größen im Kundendialog und dem schnellen Zugriff auf wichtige Informationen beruht.

