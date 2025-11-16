Energieeffizientes Montabaur Montabaur hat die Nase vorn beim Energiesparen 16.11.2025, 13:00 Uhr

i Hausmeister Christoph Ihl demonstriert, von wo er die Heizungsanlage mit Unterstützung der neuen Software steuern kann. Birgit Piehler

Als erste Kommune in Rheinland-Pfalz hat die Verbandsgemeinde (VG) Montabaur erfolgreich die Zertifizierung nach dem bundesweit einheitlichen Standard Kommunales Energie-Management-System (Kom.EMS) abgeschlossen und zeigt vor Ort, wie das geht.

. Wie es in der Praxis aussieht, wenn eine Schule mit einigen, an Kosten und Aufwand überschaubaren Maßnahmen ihren Wärmeverbrauch deutlich reduzieren kann, stellte die Verbandsgemeinde Montabaur im Rahmen eines Pressetermins an der Heinrich-Roth-Realschule plus in Montabaur vor.







Artikel teilen

Artikel teilen