Container angezündet? 
Mögliche Brandstiftung an Grundschule Höhr-Grenzhausen
Ein Container brannte auf dem Hof der Goetheschule aus und beschädigte die Fassade sowie einen Baum
Ein Container brannte auf dem Hof der Goetheschule aus und beschädigte die Fassade sowie einen Baum
Birgit Piehler

Der Brand eines Containers mit Sperrmüll auf dem Hof der Höhr-Grenzhäuser Goethe-Grundschule hat am Samstagnachmittag in der Höhr-Grenzhäuser Innenstadt für Aufregung gesorgt. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Kripo.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem Brand auf dem Schulhof der Goethe-Grundschule in Höhr-Grenzhausen am Samstagnachmittag ermittelt die Kriminalpolizei zu den Ursachen und möglichen Tätern, denn Brandstiftung sei nicht ausgeschlossen, wie die Pressestelle der Polizei in Koblenz mitteilt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren