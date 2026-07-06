Container angezündet? Mögliche Brandstiftung an Grundschule Höhr-Grenzhausen Birgit Piehler 06.07.2026, 19:00 Uhr

i Ein Container brannte auf dem Hof der Goetheschule aus und beschädigte die Fassade sowie einen Baum Birgit Piehler

Der Brand eines Containers mit Sperrmüll auf dem Hof der Höhr-Grenzhäuser Goethe-Grundschule hat am Samstagnachmittag in der Höhr-Grenzhäuser Innenstadt für Aufregung gesorgt. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Kripo.

Nach dem Brand auf dem Schulhof der Goethe-Grundschule in Höhr-Grenzhausen am Samstagnachmittag ermittelt die Kriminalpolizei zu den Ursachen und möglichen Tätern, denn Brandstiftung sei nicht ausgeschlossen, wie die Pressestelle der Polizei in Koblenz mitteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen