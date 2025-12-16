Hilfe durch Fahrdienste Moderne Heinzelmännchen sind in der VG Wirges fleißig Birgit Piehler 16.12.2025, 07:00 Uhr

i VG-Bürgermeisterin Alexandra Marzi (von links) mit Ute Andres und Dieter Pferr sowie von der Fachstelle der VG für Gesundheit und Senioren Mark Goldhausen. Birgit Piehler

Die Fachstelle für Gesundheit und Senioren ist unter anderem mit den Wäller Heinzelmännchen in einem großen Netzwerk in der Verbandsgemeinde Wirges unterwegs. Ein besonderer Baustein sind dabei die ehrenamtlichen, fahrenden Heinzelmännchen.

Mit ihren 23.000 Einwohnern komme die VG auf eine Anzahl von 6200 Personen, die das Alter von 60 bis 65 und älter erreicht haben (30,33 Prozent), erklärte Mark Goldhausen, Leiter der Fachstelle Gesundheit und Senioren, in der letzten Verbandsgemeinderat-Sitzung des Jahres.







Artikel teilen

Artikel teilen