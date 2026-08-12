Sportlich in Hilgert
Mit zeitgemäßem Fitness-Konzept am Markt bleiben
Geschäftsführer Ravi Nadarajah (links), mit Anke Klausen und Naveen Nadarajah (Studio- und sportliche Leitung)
Geschäftsführer Ravi Nadarajah (links), mit Anke Klausen und Naveen Nadarajah (Studio- und sportliche Leitung)
Birgit Piehler

Dass es so viele Menschen aus der Region in das mit dem Fitness Award 24 ausgezeichnete Fitnessstudio nach Hilgert zieht, dürfte an der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Angebotes und seinem Betreuungskonzept liegen.

Lesezeit 3 Minuten
Entspannte Atmosphäre im Fitnessstudio Redxgreen. Konzentriert trainieren Menschen verschiedenen Alters auf Crosstrainern, Ergometern, an Geräten. Die Musik, die im Hintergrund läuft, gibt manchem den Takt vor oder motiviert zu einem guten Gefühl beim Training.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren