Sportlich in Hilgert Mit zeitgemäßem Fitness-Konzept am Markt bleiben Birgit Piehler 12.08.2026, 07:00 Uhr

i Geschäftsführer Ravi Nadarajah (links), mit Anke Klausen und Naveen Nadarajah (Studio- und sportliche Leitung) Birgit Piehler

Dass es so viele Menschen aus der Region in das mit dem Fitness Award 24 ausgezeichnete Fitnessstudio nach Hilgert zieht, dürfte an der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Angebotes und seinem Betreuungskonzept liegen.

Entspannte Atmosphäre im Fitnessstudio Redxgreen. Konzentriert trainieren Menschen verschiedenen Alters auf Crosstrainern, Ergometern, an Geräten. Die Musik, die im Hintergrund läuft, gibt manchem den Takt vor oder motiviert zu einem guten Gefühl beim Training.







Artikel teilen

Artikel teilen