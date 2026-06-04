Wegen wiederholtem räuberischen Diebstahls in mehreren Fällen im Zusammenhang mit organisierter Bandenkriminalität musste sich ein 41-jähriger Mann am Montabaurer Amtsgericht verantworten. Jetzt ist das Urteil gefallen.
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Wegen wiederholtem räuberischen Diebstahls in mehreren Fällen im Zusammenhang mit organisierter Bandenkriminalität ist ein 41-jähriger Mann am Montabaurer Amtsgericht zu insgesamt zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden.Nach mehreren ähnlichen Straftaten, die jeweils bereits Verfahren in Trier und Darmstadt nach sich gezogen hatten, deren Urteil aber aufgrund einer guten Sozialprognose des Angeklagten jeweils auf Bewährung ...