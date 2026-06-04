Prozess in Montabaur Mit gestohlenen Kosmetika Geld hinzuverdient Birgit Piehler 04.06.2026, 17:00 Uhr

i Das Amtsgericht in Montabaur hat einen 41-Jährigen wegen mehreren Diebstählen verurteilt. Birgit Piehler

Wegen wiederholtem räuberischen Diebstahls in mehreren Fällen im Zusammenhang mit organisierter Bandenkriminalität musste sich ein 41-jähriger Mann am Montabaurer Amtsgericht verantworten. Jetzt ist das Urteil gefallen.

Wegen wiederholtem räuberischen Diebstahls in mehreren Fällen im Zusammenhang mit organisierter Bandenkriminalität ist ein 41-jähriger Mann am Montabaurer Amtsgericht zu insgesamt zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden.Nach mehreren ähnlichen Straftaten, die jeweils bereits Verfahren in Trier und Darmstadt nach sich gezogen hatten, deren Urteil aber aufgrund einer guten Sozialprognose des Angeklagten jeweils auf Bewährung ...







Artikel teilen

Artikel teilen