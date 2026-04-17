Rekordler aus Hillscheid Mit Brennholzspalten zum Deutschen Meister Birgit Piehler 17.04.2026, 20:00 Uhr

i Zwei Deutsche Meister auf ihrem Element: Elias und Christopher Jänecke aus Hillscheid verbinden Sport und Fun mit dem Nützlichen - aber das überaus ehrgeizig. Birgit Piehler

Aus Spaß am Holzspalten haben Christopher und Elias Jänecke 2023 spontan an der Deutschen Meisterschaft 23 teilgenommen und haben prompt einen vorderen Platz abgestaubt, waren 2024 erstplatziert. In diesem Jahr haben Sie noch einen draufgelegt.

Da muss noch mehr gehen. Nach diesem Motto haben sich Christopher und Elias Jänecke von der Hillscheider Grundsmühle durch etliche Holzstapel gearbeitet, sie zu Kleinholz gespalten – um mit Bravour 2026 wieder die Deutsche Meisterschaft im Brennholzspalten zu gewinnen.







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