Die Akademie der Deutschen Genossenschaften vergab erneut Auszeichnungen an engagierte Talente der Heinrich-Roth-Realschule plus in Montabaur. Auch in diesem Jahr überzeugten sieben der Schüler mit ihrem Einsatz und Entwicklungspotenzial.

. Beinahe wie eine liebenswerte Gewohnheit erfreut es jedes Jahr, wenn im frühen Sommer wieder Schüler der Heinrich-Roth-Realschule plus in Montabaur mit dem Preis der Akademie der Deutschen Genossenschaften (ADG) für ihr persönliches Engagement ausgezeichnet werden. „Same procedure as last year“ – hieß es auch in diesem Jahr wieder, denn sechs Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren haben aus ihrem eigenen Antrieb heraus Erstaunliches geleistet und sollen mit dem Preisgeld, das sie bekommen, die Möglichkeit erhalten, sich damit auch weiterzuentwickeln.

Dass ihm die Verleihung der Preise Freude macht, merkte man Boris Nannt, Vorstandsvorsitzender der ADG, an. Er äußerte sich begeistert, dass junge Menschen, anders als man ihnen oft vorhalte, sehr wohl engagiert und dabei kreativ sein könnten.

i Schulleiter Franz-Josef Gerz spielte vor historischer Kulisse unter anderem Edvart Grieg. Zuvor sagte er den Schülern, dass auch er sehr lange an einem solchen Stück üben müsse, bevor er es erfolgreich spielen könne. Birgit Piehler

Es ist das 17. Mal, dass die Akademie Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur mit ihrem Förderpreis auszeichnet. Unter dem Motto „Eine Chance fürs Leben“ wurden in diesem Jahr vier Stipendien im Wert von jeweils 500 Euro und zwei, deren Auszeichnung mit 750 Euro dotiert ist, für besondere Leistungen in den Bereichen Sport, Technik und Kunst vergeben. Als besondere Förderung für die Schule erhielt zudem Lehrer René Molzahn – symbolisch für die Gesamtheit der Schüler – 2500 Euro zur Ausstattung des neuen Aktivraums der Schule.

Die kleine, aber feine Preisverleihung fand feierlich und unter musikalischer Begleitung von Schulleiter Franz-Josef Gerz wieder im barocken Ambiente des Rittersaals auf Schloss Montabaur statt. Dass mit den 6000 Euro, die in diesem Jahr von der Akademie für den Förderpreis ausgeschüttet wurden, die gesamte Fördersumme in den 17 Jahren die 100.000-Euro-Marke erreicht hat, darauf wies der Vorsitzende der Akademie nicht ohne Stolz hin. Diese beruht auf der Investition des jährlichen Weihnachtsbudgets für Kundenpräsente. Ebenso, wie die Akademie Führungskräfte unterstütze, sei es für die Akademie ebenso selbstverständlich, das Engagement der jungen Talente zu unterstützen, denn sie seien gute Beispiele dafür, dass nicht allein Talent zum Erfolg führe, sondern man müsse es auch einsetzen und sich engagieren. „Erfolg kommt nicht von alleine.“

i Preisträger Michael Heinen erhält zusätzlich noch ein Praktikumsangebot Olaf Nitz

Ausgewählt wurden die Preisträger nach Kriterien wie Leidenschaft für das jeweilige Thema, das persönliche Entwicklungspotenzial und die Sorgfalt bei der Gestaltung der Bewerbung. Dabei nahm einer der Preisträger die Herzen aller Anwesenden ganz besonders ein: Michael Heinen, der mit hoher Motivation, anderen Menschen helfen zu wollen, anpackt. Fasziniert habe ihn schon immer die Arbeit der Müllabfuhr, berichtet er, als Nannt ihn fragt, wie er denn zum Nachbarschaftshelfer geworden sei. Der Zwölfjährige begann, für Nachbarn, die selbst nicht so agil sind, Mülltonnen rauszustellen – inzwischen kümmert er sich um 40 Haushalte. Zudem begann Michael, Gartenarbeit zu machen, teils ehrenamtlich. Was er denn beruflich plane? „Ich möchte Müllmann werden“, kam die Antwort auch wie aus der Pistole geschossen.

Den Leiter des Facility Managements und der Haustechnik auf dem Gelände der ADG, der für zwölf Häuser zuständig ist, berührte das Selbstverständnis des Schülers für dessen Bereitschaft zum Helfen. Deshalb bot er an, Michael bei einem Praktikum auf dem Akademiegelände unter seine Fittiche zu nehmen. Eine Aufgabe, für die es stets viele Bewerbungen gebe. Die Zusage kam unmittelbar. Was er schließlich mit dem Preisgeld machen wolle? Einen Rasenmäher kaufen, so die längst durchdachte Antwort, und einen Hochdruckreiniger. Und für die verbleibenden 100 Euro etwas Berufskleidung von einem professionellen Ausstatter.

Die Gewinner des ADG-Preises 2025

Michael Heinen (12 Jahre, Klasse 6): Engagiert sich in der Nachbarschaftshilfe, sorgt für Müllabfuhr und Gartenpflege.

Nico Bonifer (15 Jahre, Klasse 9): Engagiert sich ehrenamtlich im Schwimmsport.

Benett Bay (14 Jahre, Klasse 8): Züchtet Vögel.

Daniel Schneider (15 Jahre, Klasse 8): Restauriert alte Gegenstände auf eigener Werkbank.

Amelia Wolff (13 Jahre, Klasse 7): Malt und zeichnet.

Jelias-Gabriel Stuhlmann (14 Jahre, Klasse 8): Spielt mit sehr guten Leistungen Fußball.

René Molzahn (Lehrer an der Heinrich-Roth-Realschule): Richtet an der Schule einen „Aktivraum für alle“ ein.

2500 Euro gab es für die Ausstattung des Aktivraumes, jeweils 750 Euro für Nico Bonifer und Michael Heinen sowie je 500 Euro für die anderen Preisträger. bp