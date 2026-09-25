Invasive Arten breiten sich aufgrund des Klimawandels zunehmend auch bei uns aus. Bislang tritt die Marmorierte Baumwanze nur selten im Westerwald auf. Doch wenn sie auftritt, macht sie sich gerne über die Früchte von Obst und Gemüse her.
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. In diesem Jahr hat die Marmorierte Baumwanze hier und da Schlagzeilen gemacht – ist sie der nächste eingewanderte Schädling, der sich unter die heimische Fauna mischt und Schäden verursachet?Den Begriff „Invasive Art“ kennt inzwischen jeder. Neben verschiedenen Pflanzenarten sind es, angefangen beim Amerikanischen Flusskrebs über den Waschbären, den Nutria und die auffällige Nilgans, vor allem nicht heimische Insektenarten, die sich ...