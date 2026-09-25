Westerwälder Fauna Marmorierte Baumwanze weiterer invasiver Schädling? Birgit Piehler 25.09.2026, 17:00 Uhr

i Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys), Sie tummelt sich gerne auf den Buschbohnen im Gewächshaus und sehen auf den ersten Blick wenig imposant aus. Doch die eingeschleppten Wanzen sind nur ein Vorbote für das, was Hobbygärtnern und Landwirtschaft infolge des Klimawandels noch blühen könnte. Uli Deck. dpa

Invasive Arten breiten sich aufgrund des Klimawandels zunehmend auch bei uns aus. Bislang tritt die Marmorierte Baumwanze nur selten im Westerwald auf. Doch wenn sie auftritt, macht sie sich gerne über die Früchte von Obst und Gemüse her.

. In diesem Jahr hat die Marmorierte Baumwanze hier und da Schlagzeilen gemacht – ist sie der nächste eingewanderte Schädling, der sich unter die heimische Fauna mischt und Schäden verursachet?Den Begriff „Invasive Art“ kennt inzwischen jeder. Neben verschiedenen Pflanzenarten sind es, angefangen beim Amerikanischen Flusskrebs über den Waschbären, den Nutria und die auffällige Nilgans, vor allem nicht heimische Insektenarten, die sich ...







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