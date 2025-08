Marco Weißer tritt das Amt des VG-Bürgermeisters an

Ein frischer Wind in der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen: Marco Weißer tritt Amt des Bürgermeisters an. Mit der Übergabe der Ernennungsurkunde durch den bisherigen Bürgermeister Thilo Becker in einer Sitzung des Verbandsgemeinderats hat Marco Weißer das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde (VG)Höhr-Grenzhausen übernommen. Nun ist es offiziell.

Mit eindeutigen 81,39 Prozent der abgegebenen Stimmen ist Weißer im Februar dieses Jahres zum neuen Bürgermeister der VG gewählt worden. Der „Neue“ ist dabei kein Unbekannter: Marco Weißer ist bereits seit 2009 in der VG in verschiedenen Positionen, zuletzt als Büroleiter, tätig. Die feierliche Amtseinführung fand im Beisein zahlreicher Gäste statt – darunter Familie, Freunde, Vertreter der Kommunalpolitik, der Feuerwehr sowie langjährige Weggefährten des neuen Amtsinhabers.

Bürgermeister auf Augenhöhe

In seiner Antrittsrede dankte der 49-Jährige für das entgegengebrachte Vertrauen und versprach, jederzeit ein Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Bürger zu sein. Es sei ihm ein besonderes Anliegen, die Verbandsgemeinde gemeinsam mit dem Verbandsgemeinderat weiterzuentwickeln und das Miteinander zu stärken.

„Die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen mag klein sein, aber wir können stolz auf das sein, was wir hier vor Ort haben“, so Weißer. Besonders hob er das breite Bildungsangebot – von der frühkindlichen Betreuung bis zur Promotion – ein lebendiges Vereinsleben und die keramische Kompetenz der Region hervor, die sich zudem touristisch mit hohem Renommee präsentiere.

i Tritt in große Fußstapfen, ist aber gut ausgerüstet: Marco Weißer ist neuer VG-Bürgermeister in Höhr-Grenzhausen Frederic Kruft

Weißer dankte in seiner Rede auch der Mitarbeitergemeinschaft der Verwaltung, die „das Schiff VG Höhr-Grenzhausen“ tagtäglich auf Kurs halten. Ein funktionierendes Team sei essenziell, um die gesteckten Ziele mit Bedacht und Orientierung zu erreichen. Glückwünsche zum Amtsantritt überbrachten auch Stadtbürgermeister Wolfgang Letschert, der Erste Beigeordnete Reinhard Heuser, Claus Hattenbach für die Freiwillige Feuerwehr sowie Oliver Heine für den Verbandsgemeinderat.

Marco Weißer – Berufliche Stationen

1992 startete Marco Weißer bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur als Verwaltungsfachangestellter. Nach der Qualifikation zum Verwaltungswirt sowie Diplom-Verwaltungsbetriebswirt (FH) absolvierte er ein postgraduales Masterstudium im Bereich „Öffentliches Management“. Ab 2009 war er bei der Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen als büroleitender Beamter sowie Fachbereichsleiter für Organisation tätig.