Manchmal darf es auch etwas Heimat sein

Wie der in der Region bekannte Musiker Markus Fischer zu seinen neusten Projekten kam, war jeweils nicht geplant. Entstanden sind ein Song und zwei Musikvideos, die viel über das Kannenbäckerland und seine Menschen erzählen.
Mit Gespür und einem großen Netzwerk, aber diesmal auch ein bisschen wie die „Jungfrau zum Kinde“ kommt Musiker Markus Fischer aus Hillscheid manchmal zu seinen Song-Projekten. Derzeit sind es gleich zwei Projekte, die nicht nur seine Verbundenheit zu den hiesigen Menschen zum Ausdruck bringen, sondern auch zu seiner heimatlichen Umgebung im Westerwald.