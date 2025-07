14 Schülerinnen und Schüler haben nach einem Jahr wöchentlicher Ausbildung die Prüfung zum ersten Schulsanitäterjahrgang am Landesmusikgymnasium in Montabaur mit Bravour bestanden. Sie sind am vorletzten Schultag offiziell ernannt worden.

Einen Schulsanitätsdienst hat das Landesmusikgymnasium in Montabaur ins Leben gerufen. 14 Schülerinnen und Schüler haben die Prüfung bestanden und bilden nun den ersten Schulsanitäterjahrgang. Nach einem Jahr wöchentlicher Ausbildung sind sie kurz vor Ferienbeginn offiziell ernannt worden.

Die engagierten Jugendlichen haben sich, neben ihren schulischen und musikalischen Aufgaben, intensiv mit den medizinischen Grundlagen, Notfallmanagement, Kommunikation und organisatorischen Aspekten wie Hygiene und Dokumentation auseinandergesetzt, wie die Koordinatorinnen Manuela Wagener und Antje Brausch hervorheben. So besitzen sie nun einen durchaus qualifizierteren Abschluss als ein Ersthelfer.

i Die frisch gebackenen Schulsanitäter unter anderem mit Kooperationslehrerin Manuela Wagener und Koordinatorin Anje Brausch (1. und 3. von links) Bürgermeisterin Melanie Leicher (4. von links), JRK-Bildungsreferentin Sophie Flörchinger (2. von links) und DRK-Kreisjugendleiter Manuel Stoffel (rechts). Birgit Piehler

Mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Westerwald konnte die Schule in diesem Jahr erstmalig ein Schulsanitäter-Team ausbilden. Seinen Dienst wird es mit Beginn des nächsten Schuljahrs antreten.

Viel Lob für die große Leistung und das Engagement der Schüler kam auch von der Landesjugendreferentin des DRK, Sophie Flörchinger, die aus Mainz kam, um den Schülern gemeinsam mit DRK-Kreisjugendleiter Manuel Stoffel die Urkunden und die Gründungsurkunde zu überreichen. Stoffel rief damit den elften Schulsanitätsdienst im Kreis ins Leben und nahm die Schüler in das Jugendrotkreuz auf. Es sei nicht selbstverständlich, dass junge Menschen sich in dieser Weise engagieren, bekräftigte er.

Freude am Helfen motiviert

Ein bisschen Stolz merkt man den Jugendlichen aus den Klassenstufen sieben bis zwölf an. Doch präsentieren sie sich ganz souverän, als sie von Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher neben Glückwünschen als kleine Präsente Schlüsselbänder und – für etwas Spaß – verspiegelte Sonnenbrillen überreicht bekommen. „Wir sind sehr stolz auf euch. Wenn etwas passiert, seid ihr zur Stelle, das ist sehr schön“, sagte Leicher – und sie hoffe, dass am Anfang nur Pflaster benötigt werden.

Zum Ablauf von Ausbildung und Prüfung berichtet Schüler Matteo, die Gruppe habe sich während des gesamten Schuljahres jede Woche getroffen, um zu üben. „Davor habe ich nicht einmal gewusst, was eine stabile Seitenlage ist, berichtet eine ebenfalls frisch zur Schulsanitäterin ernannte Mitschülerin.

i Mit der abgeschlossenen praktischen Prüfung nach einem Jahr Ausbildung fand die Gründung des Sanitätsdienstes des Landesmusikgymnasiums in Montabaur statt. Birgit Piehler

Was die Jugendlichen motiviere, zusätzlich zu ihrem Schulpensum und dem Üben für ihre musikalische Ausbildung hierfür Zeit zu investieren? Einfach, helfen zu wollen, sagt Magda unter einhelliger Bekräftigung der anderen – und „Medizin ist cool“, kommt von Mitschülerin Leni. Sie hätten viele Fallbeispiele durchgesprochen und wiederholt, bis Routinen entstanden seien, berichten die Schüler. Aber auch, im Team zu kommunizieren und die Zusammenarbeit habe den Schülern, die vom Ausbildungsbeauftragten Jochen Wiehl unterrichtet wurden, gefallen. „Wir sind ein gutes Team“, pflichtet die kleine Gemeinschaft bei.

Wo sie helfen können? Bei Treppenstürzen beispielsweise – das passiere schon mal an der Schule. Oder bei Asthma-Anfällen, heißt es spontan aus der Reihe der Jung-Sanitäter. Einen ersten Einsatz hätten sie bereits beim Sportfest gehabt. In der Prüfung schließlich mussten die Jugendlichen als Team kommunizieren und handeln, Aufgaben verteilen und in Rollenspielen drei akute Notfälle behandeln, die im Schulalltag auftreten könnten. Dazu musste eine Gruppe kurz rausgehen, erklären die Schüler, während die verbliebenen Schüler Anleitungen für ihre Simulation als Verletzte bekamen.

i Souverän beherrschen die Schüler und Schülerinnen inzwischen die wichtigen Griffe und Handlungen, die hier am Infostand auf dem Schulsommerfest über ihre Arbeit informieren. Birgit Piehler

Die Prüfer betonten, dass Teams des LMG die besten Prüfungen abgelegt haben, die sie bisher im schulischen Kontext erlebt haben. „In der AG haben die Jugendlichen nicht nur gelernt, was in Notfällen zu tun ist, sondern auch, wie sie Gefahren frühzeitig erkennen können, bevor sie eintreten“, heißt es vonseiten der Schulleitung. Ein wichtiger Aspekt ihrer Ausbildung sei neben den Kompetenzen in Erster Hilfe die Übergabe von verletzten Personen an den Rettungsdienst bei größeren Notfällen. Dabei spiele die Betreuung von verletzten Personen eine große Rolle, erklärt Sabrina Gecks, Stellvertretende Schulleiterin.